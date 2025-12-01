Скалолазка из Миасса Елена Красовская выиграла международный турнир в Москве

Она победила в боулдеринге и завоевала серебро в лазании на трудность

На международных соревнованиях по скалолазанию в Москве отличилась спортсменка из Миасса Елена Красовская. Она одержала уверенную победу в дисциплине «боулдеринг», а еще стала серебряным призером в лазании на трудность. Бронза досталась еще одной южноуральской спортсменке — Дарье Гарькиной, сообщает пресс-служба Федерации скалолазания России.

На международный турнир по скалолазанию в Москве прибыли спортсмены из 14 стран. Им, а также хозяевам соревнований, предстояло разыграть комплекты наград в трех основных видах скалолазания — лазании на скорость, на трудность и в боулдеринге.

Подтвердила статус одного из лидеров сборной России Елена Красовская из Миасса. Титулованная спортсменка завоевала на турнире две медали. В первый день состязаний она выиграла серебро в лазании на трудность, уступив лишь Марии Мусиенко из Красноярского края.

Скалолазание. Международные соревнования в Москве

Женщины. Лазание на трудность:

1. Мария Мусиенко (Красноярский край).

2. Елена Красовская (Челябинская область).

3. Софья Йоффе (Воронежская область).

Женщины. Боулдеринг:

1. Елена Красовская (Челябинская область).

2. Анастасия Зайкова (Новосибирская область).

3. Дарья Гарькина (Челябинская область).

В последний день турнира южноуральская скалолазка завоевала еще одну медаль. Она выиграла состязания в боулдеринге, опередив ближайшую преследовательницу на 20 баллов — большое преимущество в этой дисциплине. Серебро досталось Анастасии Зайковой из Новосибирска, а замкнула тройку призеров еще одна спортсменка из Миасса — Дарья Гарькина.