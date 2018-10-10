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сегодня в 14:30
Часть троллейбусов Челябинска не выйдет на маршрут
Причина — ремонт дороги на улице Воровского.
/ Скалолазка из Миасса вошла в список сильнейших спортсменов на юношеских Играх

Скалолазка из Миасса вошла в список сильнейших спортсменов на юношеских Играх

Девушка будет готовиться ко взрослой Олимпиаде.
сегодня в 14:13
  |  Спорт

Миасская скалолазка Елена Красовская в составе сборной России закрыла юношеские Олимпийские игры. Соревнования проходили в Буэнос-Айресе. Южноуральская спортсменка единственная представляла Россию в своей дисциплине. Она покоряла вертикальную трассу на скорость, участвовала в дисциплинах боулдеринг и трудность. В итоге Елена Красовская в пятерке лучших.

По итогам прошедшей 7 октября квалификации Красовская заняла третье место. По результатам многоборья Елена Красовская стала только пятой. Лена уступила им по результатам всех трёх испытаний совсем немного, набрав 48 баллов (2 место в скорости, 6 — в боулдеринге и 4 — в трудности). — сообщили сайту «Первый областной» в МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Вертикаль»» города Миасса.

Теперь у скалолазки Елены Красовской есть шанс попасть на Олимпийские игры в Пекине в 2020 году. Скалолазание теперь входит в официальную программу международных стартов.

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