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/ 16-метровая «скала» выросла в Миассе

16-метровая «скала» выросла в Миассе

Ее презентовали жителям города.
сегодня в 13:58
  |  Общество

На 16 метров над Миассом могут теперь взобраться спортсмены и обычные жители. Уличный скалодром открылся в городе. Площадка накрыта козырьком, чтобы пользоваться ей в любую погоду. У основания, по проекту, разместят резиновое покрытие и маты. Таким образом, скалодром будет максимально безопасен. Уличный скалодром состоит из 3 секторов, поэтому места хватит всем.

Миасс — главная точка роста по скалолазанию в Челябинской области. Вместе с Алевтиной Ивановной Цвиренко мы думали несколько лет над тем, какое спортсооружение для развития этого вида спорта построить. Первоначальный проект центра скалолазания был очень дорогим, и реализовать его в ближайшие два года не удастся, потому что у губернатора другие планы по строительству в области крупных спортивных объектов. Поэтому пока решили сделать «синицу в руках», а не «журавля в небе». Сейчас задача — двигаться дальше, сделать скалодром закрытым, чтобы там можно было заниматься не только в теплое время года, но и в любой сезон. Добавлю, что в следующем году областное министерство спорта выделяет отделению скалолазания спортшколы «Вертикаль» три миллиона рублей для поездок спортсменов на соревнования. Мы очень надеемся, что чемпионка мира Елена Красовская не только попадет на Олимпиаду, но и достойно там выступит, что может ускорить появление в Миассе центра скалолазания. — отметил региональный министр спорта Леонид Одер.

Скалодром в день открытия опробовал воспитанник школы «Вертикаль» Александр Ефремов. Раньше он только мечтал о покорении 16-метровой высоты.

На строительство скалодрома выделили 9,4 миллиона рублей, треть — из городского бюджета.

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