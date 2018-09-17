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Скалолазы-любители заблудились в Саткинском районе

Мужчины развели костер и провели ночь в лесу.
сегодня в 10:45
  |  Происшествия

Спасатели Златоуста приняли участие в поисках двух мужчин, которые потерялись вблизи поселка Пороги Саткинского района. По сообщению поисково-спасательной службы, 14 сентября компания из пяти человек отправилась посмотреть на Порожскую ГЭС. Двое мужчин решили полазить по скалам, обследовать территорию вокруг, в результате чего заблудились. Мужчинам пришлось организовать ночлег и развести костер. Дозвониться до них не получилось: не было связи.

Они думали, что находятся недалеко от реки, слышат ее шум, но это был всего лишь ветер. К тому же, спустя некоторое количество времени, связь с потерявшимися пропала. Уже стемнело, но мужчины не растерялись. Организовали ночлег и развели костер. — сообщили сайту «Первый областной» в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Утром мужчины были обнаружены спасателями при подъеме на гору Уары. Оба были в хорошем самочувствии, им не понадобилась помощь медиков. Сотрудники поискового отряда доставили их в поселок Пороги к остальным членам группы.

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