Скалолазка из Миасса завоевала золото международного турнира Golden Hold

На соревнованиях в Израиле Елена Красовская выиграла у вице-чемпионки Олимпиады

В Израиле завершился представительный международный турнир по скалолазанию Golden Hold 2023, собравший 126 спортсменов из России, Израиля, Японии, Австралии, Бельгии, Германии, Франции и США. Яркую и уверенную победу одержала скалолазка из Миасса Елена Красовская. Она лучше всех прошла четыре трассы, выиграв у серебряного призера Олимпийских игр — 2020 Михо Нонака из Японии, сообщает Федерация скалолазания России.

На международном турнире по скалолазанию в Израиле нашу сборную представляли 13 спортсменов, в том числе Елена Красовская из Миасса. Она выступила в дисциплине «боулдеринг».

Турнир включал в себя привычные три раунда — квалификацию, полуфинал и финал. Женская часть соревнований прошла под диктовку россиянок. В финал вышли сразу четыре наши спортсменки — Елена Красовская (Челябинская область), Анастасия Зайкова (Новосибирская область), Динара Фахритдинова (ЯНАО) и Екатерина Киприянова (Санкт-Петербург). Компанию им составила местная скалолазка Аяла Керем и серебряный призер Олимпийских игр Токио-2020 Михо Нонака из Японии.

«Перед заключительной трассой Красовская практически обеспечила себе победу, но она решила не останавливаться на программе-минимум, а в блестящем стиле зафлешить, пожалуй, самый сложный маршрут этого финала. Она играючи сделала сложнейший силовой элемент на старте, затем продемонстрировала чудеса растяжки, следом — отличный выверенный прыжок к предфинишному зацепу и топ», — сообщается на сайте Федерации скалолазания России.

Елена Красовская уже в ранге победительницы соревнований наблюдала за тем, как выступят другие участники. Лучше других последнюю трассу прошла японка Михо Нонака. Бронзовая медаль досталась еще одной россиянке — Екатерине Киприяновой.

У мужчин победу одержал бельгиец Ханнес ван Дуйсен. Серебряная и бронзовая награды достались соответственно немцу Яннику Флое и испанцу Альберто Гинес Лопезу.

Международный турнир по скалолазанию Golden Hold 2023. Женщины, боулдеринг. Результаты:

1. Елена Красовская (Россия)

2. Михо Нонака (Япония)

3. Екатерина Киприянова (Россия)

«Впечатления от поездки в Израиль остались потрясающие. Поддержка публики была колоссальной — очень скучала по этой атмосфере. У меня улыбка не сходила с лица весь вечер, так как местные благодарили за выступление и поздравляли с победой. Этот турнир дал огромную дозу положительных эмоций и веру в свои силы», — рассказала спортсменка пресс-службе ФСР по возвращении домой.

Напомним, что Елена Красовская является одной из сильнейших скалолазок страны и имеет в своем активе несколько побед на чемпионатах России. В этом году она вернула себе титул сильнейшей, выиграв золото в дисциплине «двоеборье».