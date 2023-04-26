Елена Красовская из Миасса вернула себе титул сильнейшей скалолазки России

Южноуральская спортсменка выиграла золото чемпионата страны в двоеборье

В Москве завершился чемпионат России по скалолазанию, в котором помимо хозяев соревнований приняли участие атлеты из Индии, Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. Золотую медаль в олимпийской дисциплине «двоеборье» завоевала воспитанница миасской школы скалолазания Елена Красовская, вернувшая себе титул сильнейшей скалолазки страны, сообщает Федерация скалолазания России.

В состязаниях среди женщин на турнир заявились 42 спортсменки. В первый день чемпионата России состоялась квалификация, по итогам которой определились шесть финалисток соревнований. В их число пробилась и спортсменка из Миасса Елена Красовская. Однако главным фаворитом и претендентом на победу считалась Виктория Мешкова из Свердловской области — действующая чемпионка страны в дисциплине «олимпийское двоеборье».

«Елена Красовская не лучшим образом выступила в боулдеринге, но наверстала упущенное в лазании на „трудность“. Она сделала на 10 верных движений больше (35+), полностью преодолев участок маршрута на самом сильном нависании скалодрома. Виктория Мешкова завершила свой пролаз на один зацеп ниже (34+). Уральская скалолазка, которая два года удерживала чемпионскую корону, в этом году стала бронзовым призером», — сообщается на сайте Федерации скалолазания России.

Двоеборье — новая олимпийская дисциплина, которая появилась благодаря ОИ-2024. Она объединяет в себе «боулдеринг» — короткие предельно сложные маршруты с прыжками, сложными координационными движениями и непростой задумкой — и «трудность», где необходимо преодолевать протяженные трассы высотой порядка 15 метров.

Чемпионат России по скалолазанию. Дисциплина «олимпийское двоеборье». Женщины:

1. Красовская Елена (Челябинская область)

2. Фахритдинова Динара (ЯНАО)

3. Мешкова Виктория (Свердловская область)

В аналогичной дисциплине среди мужчин не было равных Дмитрию Факирьянову из Санкт-Петербурга. Серебро у Антона Свиридова (Москва), бронза на счету Егора Дулуба (Калининградская область).