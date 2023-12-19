Синхронная работа: в Челябинске взялись за подготовку звезд артистического плавания

В бассейне «Строитель» занимаются пять групп девочек разных возрастов

Акробатика и аэробика, гимнастика и хореография — эти виды спорта, наряду с плаванием, легли в основу для подготовки юных челябинских синхронисток. Маленьким девочкам непросто: помимо тренировок на воде, они занимаются и в гимнастическом зале с узкопрофильными тренерами-специалистами. В Челябинске основательно взялись за развитие синхронного плавания: на базе областной спортшколы по водным видам спорта открыли новые ставки для тренеров, объявили о дополнительном наборе девочек, увеличили время для тренировок на воде. Рассказываем, что послужило толчком к таким изменениям и к чему все это может привести.

Синхронное плавание вряд ли претендует на роль массового вида спорта. Ну разве что признанные центры его развития в Москве, Санкт-Петербурге или Казани могут себе позволить пригласить самых талантливых девочек со всей страны, а потом через годы упорных тренировок подготовить звезд мирового уровня. Вид спорта такой: уж очень много требуется усилий и времени на то, чтобы воспитать спортсменку высокого класса.

Да и сами девочки должны быть с характером, готовы идти на жертвы ради достижения нужного результата. И занятиями на воде их тренировочный процесс не ограничивается. Они работают над силовой и общефизической подготовкой, посещают хореографа, выполняют сложные элементы художественной и спортивной гимнастики в зале. Не каждая девочка способна выдержать такие нагрузки.

«А кому сейчас легко? Если хочешь чего-то добиться в спорте, нужно уметь работать через не могу. Синхронное плавание — многофункциональный вид, сочетает в себе элементы многих других видов спорта. Не все девочки справляются, доходит до слез, когда не могут выполнить тот или иной элемент. Но есть один несомненный плюс: тренировочный процесс у синхронисток разнообразный. Нет той монотонной работы, которая присуща многим другим видам спорта», — считает один из тренеров отделения синхронного плавания областной спортшколы по водным видам спорта Анна Востренкова.

Она сама еще недавно занималась этим видом спорта. Но четыре года назад завершила карьеру и решила стать тренером. Аналогичный путь проделала и ее коллега Ульяна Стежкина. Молодые и начинающие специалисты горят желанием вывести синхронное плавание в Челябинске на новый уровень развития. Помогают им в этом опытные Александра Востренкова и Марина Олюнина. Первая осуществляет общее руководство тренировочным процессом, вторая является специалистом по спортивному плаванию.

«У нас сейчас занимаются четыре группы девочек разных возрастов. Среди них две — для самых маленьких. Но мы планируем еще открыть одну группу. Спасибо руководству спортшколы и ее директору Ивану Лильбоку: нам пошли навстречу, дали больше времени для занятий на воде. Это стало как глоток свежего воздуха — теперь есть больше возможностей для того, чтобы поднять общий уровень мастерства у спортсменок», — добавляет Ульяна Стежкина.

Впрочем, говорить о каких-то больших победах челябинских синхронисток пока рано. Все-таки на первенствах России (про чемпионаты страны говорить не приходится) им еще сложно бороться за высокие места. Тем не менее, первые результаты и успехи уже есть. Вот, например, на недавно завершившихся всероссийских соревнованиях в Уфе наши земляки завоевали пять медалей. Ранее челябинские юниорки стали призерами первенства УрФО, а Валерия Карасенкова выполнила норматив кандидата в мастера спорта.

Кстати, о спортсменках. Накануне в бассейне «Строитель» был проведен открытый урок синхронисток. На нем ведущие спортсменки спортшколы показали родителям то, чему научились за два-три года тренировок. И та же Валерия Карасенкова выделялась на общем фоне. Она оказалась в этом виде спорта неслучайно. Ранее занималась художественной гимнастикой, но получила травму, и врачи посоветовали ей посещение бассейна в качестве реабилитации. Однако просто так плавать было скучно.

«Зато в синхронном плавании гораздо интересней. Здесь не просто плаваешь, но и учишься отрабатывать сложные элементы, тренируешь дыхание. Я уже четвертый год им занимаюсь. В нашем виде непросто готовить новую программу. Надо много времени и терпения для того, чтобы она была близка к идеалу», — говорит Валерия Карасенкова.

Постановка программы в синхронном плавании — как отдельный вид искусства. Этот вид спорта очень схож с художественной гимнастикой или фигурным катанием: практика и постоянная отработка одних и тех же элементов дают желаемый эффект. Разница лишь в том, что здесь программу выступления начинают ставить «на земле» и только потом закрепляют результат на воде. И это при том, что одна спортсменка может выступать в нескольких дисциплинах синхронного плавания: в соло, дуэте, миксте или группе.

И еще одна важная деталь. Ошибочно полагать, что синхронное плавание доступно только девушкам. С недавних пор стали выступать на соревнованиях и парни. Ярким для них примером может служить Александр Мальцев. Спортсмен из Санкт-Петербурга является заслуженным мастером спорта, четыре раза выигрывал титул чемпиона мира, шесть раз становился чемпионом Европы. В Челябинске тоже есть мальчик-синхронист, однако идти по стопам титулованного атлета Андрей Курилов не собирается.

«У меня свой путь. В соло выступать не планирую, мне больше нравится микст: то есть выступать в дуэте с девушкой-партнершей. Раньше я занимался аэробикой, а это почти то же самое, что синхронное плавание. Только там все происходит в зале, а здесь в воде. Я посмотрел на несколько тренировок старшей сестры и понял, что могу проявить себя в соревнованиях по синхронному плаванию», — говорит первый в Челябинске пловец-синхронист.

Любопытно, что синхронное плавание в мире с недавних пор называется иначе — артистическое. С инициативой изменить название вида спорта выступила Международная федерация плавания (FINA). В организации посчитали, что таким образом будет повышена популярность этого вида спорта. Сложно сказать, произвело ли это какой-то эффект в мире, но в России словосочетание «артистическое плавание» не прижилось. В нашей стране по традиции называют этот вид спорта «синхронным».

«Нас эти вопросы не сильно беспокоят. Важнее то, что об этом виде спорта знают не так много людей. А ведь это очень красивый вид спорта, который хорошо подходит девочкам. Они у нас все стройные, пластичные, артистичные! А еще занятия спортом воспитывают в них ответственность и дисциплину. Поэтому будем рады, если к нам потянутся дети, пожелают заниматься синхронным плаванием профессионально. Ну а мы приложим максимум усилий, чтобы они реализовали свой потенциал», — говорит Ульяна Стежкина.

Вчера, 18 декабря, наша редакция опубликовала подробный фоторепортаж с открытого урока синхронисток.