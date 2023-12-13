Челябинки стали призерами всероссийского турнира по синхронному плаванию

Серебряную медаль завоевал также Андрей Курилов в миксте

В Уфе завершились представительные всероссийские соревнования по синхронному плаванию. Челябинские спортсменки завоевали пять медалей и выполнили свои первые спортивные разряды. Среди призеров турнира оказался и Андрей Курилов, который выступил в миксте с Софьей Радыгиной. По словам тренеров, это отличный результат для наших спортсменов, многие из которых занимаются синхронным плаванием не более трех лет, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

На состязания в Уфу отправилась команда синхронисток, которые занимаются в челябинском бассейне «Строитель» под руководством трех специалистов — руководителя отделения синхронного плавания Александры Востренковой, а также тренеров Ульяны Стежкиной и Анны Востренковой. Компанию девочкам составил и Андрей Курилов, выступивший в миксте (смешанном дуэте).

Все спортсмены занимаются синхронным плаванием с 2020 года в областной спортшколе по водным видам спорта в Челябинске. И для них состязания в Уфе стали первым по-настоящему серьезным испытанием. Они выдержали экзамен, показав достойный уровень подготовки. Так, бронзовые медали завоевали Екатерина Косяник (соло) и Софья Радыгина (обязательная программа). Серебряными призерами стали Мария Горбушина (соло), а также Радыгина и Андрей Курилов (микст). Победителями турнира в дуэтах стали Милана Семенова и Софья Радыгина.

«В целом выступили неплохо, но есть над чем работать. Ребята у нас завершают третий год обучения. Причем занимаются не только под нашим руководством, но и тренеров по плаванию, хореографии и акробатике. Ранее спортсменки выступали в соревнованиях, но этот турнир был для них серьезной проверкой. Он позволил им выполнить первые в карьере спортивные разряды», — говорит тренер по синхронному плаванию Ульяна Стежкина.

Показывают яркий пример спортсменкам младшего возраста и их старшие подруги по команде. В ноябре на чемпионате и первенстве УрФО в Екатеринбурге отличились девушки 13—15 лет. Так, серебряными призерами соревнований в произвольном дуэте и комбинированной программе стали Софья Миронова и Ирина Курилова, в соло бронзу завоевала Мария Сысалова. Ранее на турнире «Жемчужина Югры» выполнила норматив кандидата в мастера спорта Валерия Карасенкова.

«Девочки у нас быстро прогрессируют, горят желанием повышать свой уровень мастерства. Впереди у них еще более ответственные старты. В марте спортсменки младшего возраста отправятся в Ханты-Мансийск, где пройдут всероссийские соревнования „Выше Радуги“. Девочкам старшего возраста предстоит выступить на первенстве России и Спартакиаде учащихся России», — добавила тренер Анна Востренкова.

Отметим, что спортклуб «Русалочка» по синхронному плаванию был сформирован для подготовки кадров в областной спортшколе по водным видам спорта в Челябинске. Спортсменки тренируются на базе муниципального бассейна «Строитель». Также проходят занятия в бассейне КСК «Рифей».