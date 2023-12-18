Танцы под водой — фоторепортаж с открытого урока челябинских синхронисток

Показываем красоту и грацию выступлений юных спортсменок

В минувшие выходные в челябинском бассейне «Строитель» прошел открытый урок по синхронному плаванию. Для юных спортсменок это было необычное, но ответственное выступление. Они представили на суд родителей свои программы и показали, чему научились за недолгий период своего обучения в областной спортшколе по водным видам спорта. Внимательно следил за их выступлениями и наш фотокорреспондент.

В холле бассейна «Строитель» заметное оживление: здесь собралось как никогда много родителей. Они переминались с ноги на ногу и находились в томительном ожидании: спустя несколько минут они смогут увидеть «живые» выступления своих дочек, узнать, насколько выросло их мастерство после нескольких месяцев занятий синхронным плаванием.

В это же самое время в душевых и раздевалках учащенно билось сердце и у спортсменок. Для многих из них это было первым по-настоящему серьезным экзаменом. И принимать его предстояло не судьям, а мамам и папам. А это вдвойне волнительно и ответственно.

И надо было видеть лица девочек и то, как они готовились к своему выступлению! Кто-то прятал свое лицо в полотенце, кто-то крестился перед тем, как войти в воду, а кто-то разговаривал сам с собой.

Между тем у бортика бассейна последние наставления подопечным дают тренеры. Руководит процессом Александра Востренкова — старший тренер отделения синхронного плавания областной спортшколы по водным видам спорта. Но в первую очередь девочки внимательно слушают Анну Востренкову и Ульяну Стежкину. Именно с ними они и готовили свои программы, выступали на соревнованиях.

«У нас занимаются четыре группы спортсменок — две для самых маленьких и две старшие группы до 13 лет и юниорки 13—15 лет. В ближайшее время планируем открыть еще одну группу для юных девочек. Нам важно их подготовить к поступлению в спортшколу, дать им азы синхронного плавания», — рассказывает Анна Востренкова.

В течение часа зрители внимательно наблюдали с трибуны за выступлениями спортсменок. Лидеры команды, то есть более опытные синхронистки, представили свои программы в соло и дуэте.

Не остались в стороне и самые юные участницы открытого урока. Они показали, что могут не только уверенно держаться на воде, но и выполнять элементарные, то есть базовые упражнения синхронного плавания.

Но среди всех участников мероприятия я замечаю и… мальчика. Знакомьтесь, Андрей Курилов. И он первый в Челябинске парень, который решил заниматься синхронным плаванием профессионально.

«Раньше я занимался аэробикой, а это почти то же самое, что синхронное плавание. Только там все происходит в зале, а здесь на воде. Я посмотрел на несколько тренировок старшей сестры и понял, что могу проявить себя в соревнованиях по синхронному плаванию», — рассказал он автору строк.

Но на общем фоне выделяется Валерия Карасенкова. В этом году она выполнила норматив кандидата в мастера спорта. Синхронным плаванием она занимается уже четыре года.

«Это красивый, но и сложный вид спорта. У детей серьезный тренировочный процесс, который включает в себя занятия не только в бассейне. С ними занимаются и узкопрофильные специалисты по гимнастике, хореографии, много внимания уделяется силовой подготовке», — добавляет тренер Ульяна Стежкина.

Кстати, о тренерах синхронисток — разговор отдельный. Анна Востренкова и Ульяна Стежкина не так давно завершили свою карьеру. Но не оставили любимый вид спорта. Вы только посмотрите на этих красоток — своими улыбками и выразительными глазами они могли бы украсить обложку любого глянцевого журнала.



Южноуральским спортсменкам пока еще сложно бороться за высокие места на первенствах страны. Но прогресс в результатах, как отмечают специалисты, виден невооруженным глазом. Помогают им реализовать свой потенциал тренеры, которые еще не так давно сами профессионально занимались этим видом спорта.

Завтра, 19 декабря, читайте большой материал о том, как готовят будущих звезд синхронного плавания в Челябинске. В нем тренеры и сами спортсмены расскажут о себе и о том, чем именно вдохновляет их этот вид спорта.