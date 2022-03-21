В Ханты-Мансийском автономном округе на базе ледового дворца спорта состоялись всероссийские соревнования «Выше радуги» по синхронному плаванию. В турнире приняли участие 128 спортсмена из 8 регионов России. Сборная Челябинской области заняла первое место в смешанном дуэте. Южноуральцы завоевали 5 медалей, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.

«Этот старт был очень волнительным и весьма результативным для нас. Несмотря на высокий статус соревнований, наши спортсменки достойно представили Челябинскую область во всех видах программ. И конечно же это бесценный опыт», — сообщает тренер по синхронному плаванию Ульяна Стежкина.
Итоги Сборной Челябинской области:

Николь Кейлер 2010 — 3 место (Соло общий результат.)
Результат — 140,7390 баллов

Андрей Курилов и Николь Кейлер — 1 место (Смешанный дуэт общий результат.)
Результат — 75,2000 баллов

Валерия Карасенкова и Валерия Миронова — 3 место (Дуэт общий результат.)
Результат — 139,4918 баллов

Мария Сысалова — выполнение КМС и 6 место в общем зачете по обязательной программе в возрастной категории 13-15 лет.