Сильный «Трактор» проехался катком по «Сибири» в чемпионате КХЛ

Хоккеисты челябинского клуба разгромили соперника на своем льду — 5:0

Хоккейный клуб «Трактор» одержал уверенную победу в чемпионате КХЛ, разгромив на своей площадке «Сибирь» — 5:0. Челябинская команда провела отличный поединок, один из лучших в сезоне. Сегодня, 30 октября, с таким сильным «Трактором» вряд ли мог бы справиться любой другой клуб КХЛ, считает корреспондент ИА «Первое областное».

Стартовый период матча условно можно разбить на три ключевых отрезка. В первом из них активные действия в атаке совершали игроки «Сибири». Во многом благодаря тому, что уже в дебюте гости получили возможность реализовать большинство. Челябинцы выстояли, а спустя пару минут пошли в контрнаступление.

Теперь уже они дважды подряд (это второй важный отрезок периода) играли в формате «5×4». Голевые моменты были у Макса Шабанова, Александра Кадейкина, Владимира Ткачева... К разочарованию болельщиков, шайба категорически отказывалась пересекать линию ворот соперника. Ну и голкипер гостей Антон Красоткин был на высоте!

Хоккеисты «Сибири» хоть и вынуждены были глубоко садиться в оборону, не оставляли попыток совершать опасные вылазки в зону соперника. Как минимум в двух случаях они организовали классные контратаки, в которых могли забивать Павел Гоголев и Максим Карпов. Ну а затем «черно-белые» добились-таки своего (третий ключевой момент): разыграли «двоечку» Владимир Ткачев и Михаил Котляревский: последний кистевым броском поразил-таки цель — 1:0 под занавес периода!

В дебюте второго периода «черно-белые» организовали классную контратаку, в которой классно все исполнил Максим Шабанов. Форвард «Трактора» подхватил шайбу в своей зоне, на скорости убежал в отрыв и в нужный момент адресовал ее Никиту Тертышному. Тому оставалось лишь не промахнуться в пустой угол ворот — 2:0.

Хороший шанс сделать счет 3:0 имел в середине периода подключившийся к атаке Илья Николаев. Однако вратарь сибиряков дуэль у защитника выиграл. Вообще, гости к этому моменту сникли. Они вынуждены были сдерживать натиск соперника, не помышляя об атаках. Хотя один голевой момент хотя и возник стихийно, но практически тут же потух благодаря надежной игре Зака Фукале. Голкипер «Трактора» не дал обмануть себя Владиславу Кара, когда тот оказался с глазу на глаз со стражем ворот «черно-белых».

Под занавес периода челябинцы сделали счет 3:0. Андрей Светлаков не стал жадничать и вместо броска с убойной позиции сделал передачу в центр на Виталия Кравцова. А после перерыва Владимир Ткачев и Артем Блажиевский забросили еще две шайбы. Капитан «Трактора» подставил клюшку после броска Виталия Кравцова, а защитник сделал это прямым мощнейшим щелчком. 5:0 — игра была сделана!

На главного тренера «Сибири» Вадима Епанчинцева было больно смотреть. Он смирился с поражением, сделал замену вратаря, дав возможность получить игровую практику Денису Костину. Такой «Трактор» вряд ли мог остановить кто-либо еще — уж слишком он сегодня был хорош.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Трактор» (Челябинск) — «Сибирь» (Новосибирск) — 5:0 (1:0, 2:0, 2:0).

Шайбы забросили:

1:0 — Михаил Котляревский (Владимир Ткачев), 18:25 (5×5).

2:0 — Никита Тертышный (Максим Шабанов, Александр Кадейкин), 21:22 (5×5).

3:0 — Виталий Кравцов (Андрей Светлаков, Илья Карпухин), 38:35 (5×5).

4:0 — Владимир Ткачев (Виталий Кравцов, Стивен Кэмпфер), 41:14 (5×4).

5:0 — Артем Блажиевский (Владимир Ткачев, Михаил Котляревский), 43:58 (5×5).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Владимир Ткачев («Трактор»)

В таком матче можно смело выделять всю команду, и выбрать кого-то одного сложно. Остановим свой выбор на капитане «Трактора». В его активе 3 (1+2) результативных очка.

Виталий Кравцов («Трактор»)

Заброшенная шайба и результативная передача — это хорошо, но не главное. Приятно удивляет то, какие правильные и нужные решения принимает форвард в эпизодах и как тонко чувствует игру.

Андрей Светлаков («Трактор»)

Возможно, выбор наш удивит, все-таки сегодня у Светлакова лишь одна результативная передача, но отметим большой объем черновой работы, который проводит форвард «черно-белых».

Итак, «Трактор» в красивом стиле разгромил «Сибирь», показав один из лучших матчей в сезоне. Но впереди его ждет соперник куда серьезней. И у нашей команды с ним старые счеты. 3 ноября в Челябинск пожалует ярославский «Локомотив» — лучшая на сегодняшний момент команда КХЛ. Это будет суперматч, который никого не оставит равнодушным.

В прямом эфире эту игру покажет телеканал ОТВ. Трансляция будет доступна на сайте 1obl.tv. Не пропустите!

Возрастное ограничение: 0+