Хоккейный клуб «Трактор» разгромил «Металлург» в южноуральском дерби

Челябинская команда в чемпионате КХЛ победила в Магнитогорске со счетом 4:0

Хоккеисты челябинского «Трактора» одержали «сухую» победу над магнитогорским «Металлургом» в чемпионате КХЛ. Сегодня, 13 ноября, завершилось первое южноуральское дерби в текущем сезоне. Но в этот раз борьбы не получилось: хоккеисты «Трактора» одержали уверенную победу со счетом 4:0, а голкипер Зак Фукале провел пятый в сезоне «сухой» матч, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Хоккейное южноуральское дерби — это всегда запредельный накал эмоций. И вне зависимости от того, в каком состоянии подходят команды к принципиальному сражению, оно почти всегда получается ярким и запоминающимся. Не стал исключением и этот матч, который прошел под диктовку челябинского клуба.

Хоккеисты «Трактора» значительно лучше провели первый период. Им удалось забить быстрый гол, который, возможно, предопределил весь дальнейший ход матча. В результативной атаке «черно-белых» приняли участие все полевые игроки «Трактора». Завершал ее броском с неудобной руки Александр Шаров — голкипер хозяев Илья Набоков был бессилен.

Практически тут же челябинцы получили возможность реализовать большинство. И провели они его здорово, создав пару-тройку опасных моментов у ворот соперника. Дважды на ударной позиции оказывался Дилан Сикьюра, могли забивать Максим Шабанов и Михаил Котляревский...

Что касается игры «Металлурга», то у хозяев льда получалось в стартовом отрезке немногое. Особенно удивило то, как беззубо магнитогорцы пытались реализовать «лишнего». Четыре минуты в большинстве (при этом 27 секунд они играли в формате 5×3) они сыграли неудачно. Мало того, что «сталевары», по сути, не создали голевых моментов, так еще и не могли толком закрепиться в чужой зоне.

Чуть лучше у них пошла игра во втором периоде. Кстати, не без помощи игроков «Трактора», которые уже в третий раз за матч нарушили правила в безобидной ситуации. Но дивидендов «Металлургу» это не приносило. А затем произошел ключевой эпизод, который и решил исход матча. Хозяева льда с интервалом в 14 секунд дважды нарушили правила.

«Трактор» получил возможность практически две минуты сыграть в формате «5×3». Челябинцы наказали соперников за грубость в полной мере. Минута им потребовалось на то, чтобы реализовать двух «лишних», а затем и еще раз забросить шайбу в большинстве. Точные броски нанесли Виталий Кравцов и Андрей Светлаков — 3:0.

Впрочем, успокаиваться на достигнутом было рано. «Металлург» при Андрее Разине неоднократно спасал положение в даже самых безнадежных ситуациях. Даже в этом «хромающем» для магнитогорской команды сезоне. И все же практически все стало ясно после того, как Андрей Светлаков сделал счет 4:0.

Надо отдать должное «Металлургу», он старался забить хотя бы гол престижа. В середине третьего периода, получив большинство, магнитогорцы даже сменили вратаря на шестого полевого игрока. Но и этот шаг не помог. В ряде случаев здорово действовала оборона соперника. Ну и классный матч провел голкипер «черно-белых» Зак Фукале. Он в пятый раз в сезоне завершил игру на «ноль».

Хоккей. Чемпионат КХЛ. 13 ноября. «Металлург» (Магнитогорск) — «Трактор» (Челябинск) — 0:4 (0:1, 0:2, 0:1).

Шайбы забросили:

0:1 — Александр Шаров (Владимир Жарков, Михаил Котляревский), 04:52 (5×5).

0:2 — Виталий Кравцов (Стивен Кэмпфер, Владимир Ткачев), 33:58 (5×3).

0:3 — Андрей Светлаков (Семен Дер-Аргучинцев, Сергей Телегин), 35:10 (5×4).

0:4 — Андрей Светлаков (Виталий Кравцов, Сергей Телегин), 43:55 (5×5).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»)

Андрей Светлаков («Трактор»)

«Рабочая лошадка» челябинского клуба набрал отличную форму: набирает очки уже в 6 матчах подряд. В этот раз стал автором двух заброшенных шайб.

Зак Фукале («Трактор»)

В пятый раз в сезоне отстоял на «ноль». Работы у него было сегодня прилично, в ряде случаев реально выручил, совершив пару эффектных сэйвов.

Виталий Кравцов («Трактор»)

Хороший матч креативного форварда «черно-белых»: забросил сам, дал это сделать партнеру по команде.

Челябинская команда с хорошим настроением возвращается домой: 17 ноября «Трактор» принимает на своем льду московское «Динамо». Магнитогорцам предстоит выездная серия матчей, в первом из которых «сталевары» сыграют 16 ноября с тольяттинской «Ладой».

Фото: пресс-служба ХК «Металлург» (Магнитогорск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).