Хоккейный клуб «Локомотив» выиграл у «Трактора» в битве лидеров КХЛ

Матч лидеров Западной и Восточной конференций завершился в пользу ярославцев — 5:3

Игра лидеров регулярного чемпионата КХЛ получилась на загляденье — лучшие команды Западной и Восточной конференции показали в Челябинске классный хоккей! В результативном поединке «Трактор» уступил «Локомотиву» со счетом 3:5. Подопечные Бенуа Гру сегодня, 3 ноября, допустили слишком много ошибок в обороне, а гости показали хорошую реализацию моментов, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Трактор» начал матч активно, организовав уже в дебюте две неплохие позиционные атаки. Стартовый натиск успехом не увенчался, а запал пропал после того, как в спорном моменте судьи выписали малый штраф форварду «черно-белых» Никите Тертышному. «Локомотив» тут же реализовал большинство: Рушан Рафиков сделал наброс по центру ворот, а Александр Радулов скорректировал полет шайбы — 0:1.

Уже в равных составах классный момент был у Артура Каюмова. Партнеры по команде вывели форварда «Локомотива» на убойную позицию для броска, но голкипер «Трактора» Зак Фукале был надежен. А затем случился еще один гол. Один из лидеров ярославского клуба Максим Шалунов нанес хитрый бросок с отрицательного угла, после которого шайба срикошетила в ворота — 0:2. Воспитанник челябинского хоккея забросил свою 200-ю шайбу в КХЛ. Символично, что сделал он это в ворот бывшей команды.

Случился в первом периоде и еще один эпизод, который вызвал бурю эмоций у болельщиков. Чарльз Робинсон не по правилам атаковал Артура Каюмова. И тот же Шалунов заступился за партнера по команде, не побоявшись дать бой канадцу. Впрочем, назвать это дракой язык не поворачивается: парни слегка «потанцевали», у серьезных ударов друг другу не нанесли. Кажется, они не особенно этого сами хотели.

«Локомотив», между тем, мог делать счет крупным. После классного розыгрыша шайбы Денис Алексеев наносил бросок, по сути, уже по пустым воротам, но умудрился не попасть в створ. Зато реализовал свой момент «Трактор»: под занавес периода сделал это Артем Блажиевский. Защитник «черно-белых» нанес сокрушительной силы бросок, застав врасплох голкипера ярославцев Даниила Исаева — 1:2.

Менее насыщенным на события получился второй период. Чуть лучше его провел «Трактор». В большинстве наши парни организовали классную атаку, в которой Дилан Сикьюра делал хороший пас на дальнюю штангу, где «дежурил» Александр Кадейкин. Шайба каким-то чудом не зашла в ворота ярославцев, а мгновением спустя уже Чарльз Робинсон упустил верную возможность сравнять счет.

«Локомотив» отвечал не менее опасными атаками. В одной из них он даже забил гол, но судьи его отменили, посчитав, что игрок ярославцев нарушил правила. А пару минут спустя все хоккеисты ярославского клуба сделали по правилам. Это Степан Никулин убежал в отрыв и, несмотря на противоборство с защитником, переиграл Зака Фукале, сделав счет 1:3. Под занавес периода «Трактор» одну шайбу отыграл благодаря усилиям Дилана Сикьюры.

То, как нужно организовывать быстрые контратаки гости наглядно показали в третьем периоде. Мартин Гернат и Александр Радулов убежали в отрыв и разыграли комбинацию как по нотам. Лидер ярославцев сделал счет 4:2, став автором дубля. Впрочем, ответ «черно-белых» получился еще более эффектным. Классную трехходовку разыграли Кэмпфер, Тертышный и Шаров. Последний из них отправлял шайбу уже в пустые ворота — 3:4.

У болельщиков «черно-белых» забрезжила надежда. Но ее быстро погасили хоккеисты «Локомотива». За 5 минут до финальной сирены они вновь упрочили свое преимущество, а автором заброшенной шайбы стал Павел Красковский. Игра была сделана, «Локомотив» в КХЛ на данный момент — объективно лучший!

Хоккей. Чемпионат КХЛ. 3 ноября. «Трактор» (Челябинск) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:5 (1:2, 1:1, 1:2).

Шайбы забросили:

0:1 — Александр Радулов (Рушан Рафиков, Степан Никулин), 04:14 (5×4).

0:2 — Максим Шалунов (Мартин Гернат, Андрей Сергеев), 07:30 (5×4).

1:2 — Артем Блажиевский (Михаил Котляревский, Сергей Телегин), 14:30 (5×5).

1:3 — Степан Никулин (Мартин Гернат), 34:45 (5×5).

2:3 — Дилан Сикьюра (Максим Шабанов, Андрей Светлаков), 38:10 (5×5).

2:4 — Александр Радулов (Мартин Гернат), 43:12 (5×5).

3:4 — Александр Шаров (Никита Тертышный, Стивен Кэмпфер), 47:32 (5×5).

3:5 — Павел Красковский (Никита Кирьянов, Никита Черепанов), 55:03 (5×5).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Александр Радулов («Локомотив»)

38 лет мужику, а носится по площадке как заведенный! Забросил две шайбы, в том числе вторую в быстрой контратаке.

Мартин Гернат («Локомотив»)

Словацкий защитник успевал везде: и в обороне подчищать, и в атаке помогать. Стал автором ассистентского хет-трика.

Степан Никулин («Локомотив»)

Особенно мощно провел первую половину матча. Набрал 2 (1+1) очка, забросил важную третью шайбу, увеличив отрыв своей команды во втором периоде.

Несмотря на поражение, «Трактор» сохранил за собой лидерство в Восточной конференции. Теперь наша команда отправляется на Дальний Восток — 9 и 11 ноября челябинцам предстоит сыграть с «Адмиралом» и «Амуром».

Фото: Олег Каргаполов (ИА «Первое областное»).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).