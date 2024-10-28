Хоккейные клубы «Трактор» и «Автомобилист» забросили 9 шайб в матче КХЛ

Уральское дерби завершилось результативной победой команды из Екатеринбурга — 4:5

Хоккеисты «Трактора» и «Автомобилиста» сыграли один из самых зрелищных и результативных матчей сезона в КХЛ. Зрители уральского дерби в Челябинске увидели 9 заброшенных шайб. Однако их команда во второй раз в текущем чемпионате уступила соперникам из Екатеринбурга со счетом 4:5, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Уральское дерби уже второй сезон подряд радует зрителей яркой и бескомпромиссной борьбой. Но в этот раз команды выдали что-то из ряда вон выходящее, забросив на двоих аж 9 шайб! А голов могло быть и больше, моментов для взятия ворот было предостаточно. Кстати, в текущем чемпионате КХЛ абсолютный рекорд был зафиксирован в матче СКА vs «Северсталь»: 27 сентября в Санкт-Петербурге команды забросили аж 13 шайб, а хозяева выиграли со счетом 8:5!

Уже в первом минуте судья зафиксировал пять заброшенных шайб. Дебют остался за гостями: не прошло и трех минут, а «Авто» вел в счете 2:0: точные броски нанесли Брукс Мэйсек и Максим Осипов. Холодный душ подействовал на хозяев площадки отрезвляюще: в середине периода Григорий Дронов реализовал большинство классным кистевым броском.

Вообще, защита «черно-белых» позволяла соперникам в первом периоде слишком много. Хоккеисты из Екатеринбурга три раза убегали в быстрые отрывы. В двух случаях выручил Фукале. Но и он не смог ничего сделать, когда форвард гостей оказался с ним с глазу на глаз.

К счастью, Александр Шаров в конце периода сократил разрыв в счете до минимума, оставив зрителей в предвкушении ждать развития событий во втором отрезке матча.

Второй период остался за «черно-белыми». Сравнял счет на 27-й минуте Семен Дер-Аргучинцев, который после передачи Виталия Кравцова мощнейшим броском отправил шайбу под перекладину — та пересекла линию ворот, но форвард «черно-белых» на всякий случай сыграл на добивании.

А четыре минуты спустя Андрей Светлаков делал хорошую прострельную передачу на партнера по команде: защитник гостей, пытаясь прервать пас, срезал шайбу в собственные ворота. Впрочем, гости еще до перерыва сравняли счет усилиями Стефана Да Косты.

В дебюте третьего периода «Автомобилист» вновь вышел вперед. Не без доли везения: отскок от лицевого борта подкараулил Брукс Мэйсек. Челябинцы имели немало возможностей для взятия ворот. Чего только стоит большинство, когда они в течение двух минут «возили» соперника в своей зоне. Классные моменты были у Александра Кадейкина и Владимира Ткачева. Увы, уйти от поражения им не удалось.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. 28 октября. «Трактор» (Челябинск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 4:5 (2:3, 2:1, 0:1).

Шайбы забросили:

0:1 — Брукс Мэйсек (Анатолий Голышев), 00:23 (5×5).

0:2 — Максим Осипов (Анатолий Голышев, Стефан Да Коста), 02:47 (5×5).

1:2 — Григорий Дронов (Семен Дер-Аргучинцев, Чарльз Робинсон), 11:02 (5×4).

1:3 — Владимир Кузнецов (Кертис Валк, Максим Денежкин), 18:26 (5×5).

2:3 — Александр Шаров (Владимир Жарков, Чарльз Робинсон), 18:41 (5×5).

3:3 — Семен Дер-Аргучинцев (Виталий Кравцов, Илья Карпухин), 26:29 (5×5).

4:3 — Андрей Светлаков (Семен Дер-Аргучинцев), 30:33 (5×5).

4:4 — Стефан Да Коста (Анатолий Голышев), 37:07 (5×5).

4:5 — Брукс Мэйсек (Кирилл Воробьев), 43:34 (5×5).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Брукс Мэйсек («Автомобилист»)

Автор двух заброшенных шайб, причем последняя стала в итоге победной. Мог забивать и еще, но в двух случаях не хватило везения.

Семен Дер-Аргучинцев («Трактор»)

В последних матчах выглядел отлично! И сегодня проявил свои лидерские качества, набрав 3 (1 + 2) очка.

Анатолий Голышев («Автомобилист»)

Сделал ассистентский хет-трик, сам неоднократно оказывался на ударной позиции.

Наши парни проиграли, но ругать их сегодня не хочется. Спасибо обеим командам за такую классную и атакующую игру. «Трактор» во второй раз уступает «Автомобилисту» в уральском дерби. Но шанс реабилитироваться и взять реванш у «черно-белых» еще будет.