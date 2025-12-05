Сильнейшие сноубордисты России открыли сезон на ГЛК «Солнечная долина» в Миассе

На южноуральском курорте состоялись два этапа Кубка страны

На горнолыжном курорте «Солнечная долина» в Миассе открыли новый сезон профессиональные сноубордисты. Они разыграли комплекты наград на первых двух этапах Кубка России в дисциплине параллельный слалом-гигант. Определили звания сильнейших участники и всероссийских соревнований среди юниоров, сообщает региональный Минспорт.

В Кубке России по сноуборду в «Солнечной долине» приняли участие более 80 спортсменов из 14 регионов страны. Причем сильнейшие спортсмены страны разыграли комплекты наград сразу на двух этапах соревнований в дисциплине «параллельный слалом-гигант».

На первом этапе Кубка России победу одержали Мария Валова (Москва) и Илья Хуртин (Красноярский край), а на следующий день золото досталось Марии Травиничевой (Алтайский край) и Дмитрию Логинову (Свердловская область / Красноярский край). Спортсмены Челябинской области остались без наград.

Кубок России по сноуборду. Параллельный слалом-гигант. 1-й этап, 3 декабря:

Женщины:

1. Мария Валова (Москва).

2. Полина Мулендеева (Московская область).

3. Полина Каримова (Красноярский край).

Мужчины:

1. Илья Хуртин (Красноярский край).

2. Ильдар Янгурчин (ХМАО-Югра).

3. Игорь Слуев (Свердловская область / Кемеровская область).

Кубок России по сноуборду. Параллельный слалом-гигант. 2-й этап, 4 декабря:

Женщины:

1. Мария Травиничева (Алтайский край).

2. София Надыршина (Сахалинская область).

3. Мария Валова (Москва).

Мужчины:

1. Дмитрий Логинов (Свердловская область / Красноярский край).

2. Константин Санников (Москва).

3. Ильдар Янгурчин (ХМАО-Югра).

«У нас сильная конкуренция, все участники очень достойные соперники. В первый день соревнований я сделала несколько ошибок, которые стоили мне медали. Но на следующий день я собралась и показала хороший результат», — рассказала Мария Травиничева.

Вышли на старт и участники всероссийских соревнований по сноуборду. Они разыграли комплекты наград в различных возрастных группах. Здесь хозяева трассы заняли два призовых места. Бронзовую медаль в категории «девушки 13—14 лет» завоевала Есения Сенина, серебро досталось Диане Рафиковой. Среди юниорок 15—16 лет отличилась Яна Ульянова, занявшая второе место.

«Несмотря на аномальные погодные условия, нам удалось провести соревнования и занять призовые места, хочу выразить благодарность „Солнечной долине“ за проведенные соревнования. Это важно — начинать сезон вовремя, и очень радует, что это можно сделать в родном регионе», — поделился тренер сборной Челябинской области Олег Белоусов.

Отметим, что ГЛК «Солнечная долина» в течение зимнего сезона примет несколько крупных стартов как по горнолыжному спорту, так и по фристайлу и сноуборду. Накануне на горнолыжном курорте состоялся запуск нового шестиместного кресельного подъемника. Его пропускная способность составляет 2,8 тысячи человек в час, а добраться до вершины горы можно всего за 3 минуты. В этом году ГЛК «Солнечная долина» справляет свое 25-летие.