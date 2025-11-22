Новый шестиместный подъемник запустили на Солнечной долине в Миассе

Для любителей горнолыжного спорта открыли вторую трассу

Сегодня, 22 ноября, в Миассе на горнолыжном курорте «Солнечная долина» состоялись торжественное открытие сезона и запуск нового шестиместного кресельного подъемника, сообщили в пресс-службе ГЛК.

Сегодня для любителей горнолыжного спорта полностью открыли вторую трассу протяженностью более километра. Подняться к старту теперь можно на новом подъемнике, одно кресло которого вмещает шесть человек. Участие в его торжественном запуске приняли, в том числе, первый замгубернатора Челябинской области Станислав Мошаров и главный федеральный инспектор Челябинской области Денис Чернятьев.

«Встречаем новый горнолыжный сезон с новым шестиместным кресельным подъемником. Ежегодно мы видим увеличение туристического потока в Челябинской области, также растет количество горнолыжников, новый подъемник поможет принимать больше гостей»,— отметил Станислав Мошаров.

Пропускная способность подъемника составляет 2,8 тысячи человек в час, скорость движения подъемника — 5 метров в секунду. Добраться до вершины горы можно всего за 3 минуты.

Председатель Совета директоров ГЛК «Солнечная долина» Олег Сиротин отметил, что этот год для курорта юбилейный.

«Сегодня „Солнечная долина“ обладает одной из самых развитых инфраструктур на Урале, стремящейся к лучшим мировым образцам индустрии горнолыжного туризма. И это только начало. Мы реализуем множество программ по развитию горнолыжного спорта среди детей, здесь тренируется огромное количество детских спортивных клубов. В ближайшие два года мы начнем строить комплекс детских школ и новый кресельный подъемник на учебной трассе»,— отметил он.

Также Олег Сиротин поблагодарил за поддержку губернатора Челябинской области Алексея Текслера и полномочного представителя президента на Урале Артема Жогу.

В честь открытия сезона для посетителей организовали праздник с аниматорами, конкурсами и подарками. Его также посетили дети из Миасса в рамках программы «Урок здоровья». Благодаря ей на лыжи и сноуборды ежегодно встает 25 тысяч школьников из Челябинской области. Программу поддерживают региональные правительство, Минспорт и Минобр.

Напомним, «Солнечная долина» открыла горнолыжный сезон еще 8 ноября: тогда заработали учебная трасса с ленточным подъемником и трассы у ски-центра.