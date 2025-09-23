Сильнейшие шорт‑трекисты России откроют зимний сезон в Санкт‑Петербурге

На первом этапе Кубка страны выступят 9 спортсменов Челябинской области

Послезавтра, 25 сентября, открывают новый спортивный сезон представители шорт-трека. В Санкт-Петербурге стартует первый этап Кубка России. В этих соревнованиях примут участие девять спортсменов Челябинской области. Среди них вернувшаяся из декретного отпуска Екатерина Алдошкина, которая в феврале этого года стала мамой, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В Санкт-Петербурге спортсмены начнут набирать кубковые и рейтинговые очки на первом этапе Кубка России (мужчины и женщины) и всероссийских спортивных соревнованиях (юниоры, юниорки 18—19 лет).

«Победители и призеры у мужчин и женщин определятся на каждой дистанции и в эстафетах (мужской, женской и смешанной); у юниоров и юниорок итоги будут подведены в многоборье (1500-500-1000-1500 суперфинал) и смешанной эстафете», — сообщает пресс-служба Союза конькобежцев России.

Серия этапов Кубка России в сезоне-2025/2026 будет включать в себя пять этапов:

1-й этап: 26—28 сентября 2025 г., Санкт-Петербург.

2-й этап: 24—26 октября 2025 г., Уфа.

3-й этап: 21—23 ноября 2025 г., Новоуральск.

4-й этап: 18—20 января 2026 г., Саранск.

5-й этап, заключительный: 13—15 февраля 2026 г., Челябинск.

На первом этапе Кубка России выступят девять спортсменов из Челябинской области. Среди них и Екатерина Алдошкина. Титулованная спортсменка в феврале этого года стала мамой. Но за летние каникулы успела восстановить физическую форму, приняв решение не пропускать зимний сезон. Помимо нее на соревнованиях в Санкт-Петербурге выступят Юлия Береснева, Анна Матвеева, Мария Труханова и Ксения Прибытова, а также Даниил Николаев, Павел Ситников, Андрей Косоротов и Илларион Саболдашев.