Челябинские шорт-трекисты завоевали серебро в эстафете на чемпионате России

Но не смогли стать призерами в личном первенстве многоборья

На чемпионате России по шорт-треку в Уфе серебряные медали завоевала сборная Челябинской области в смешанной эстафете. Призерами соревнований стали Юлия Береснева, Анна Матвеева, Мария Труханова, Павел Ситников и Даниил Николаев. Правда, никто из них не смог подняться на пьедестал в личных состязаниях по программе многоборья, сообщает результаты Союз конькобежцев России.

Соревнования в Уфе подвели черту под насыщенным сезоном для сильнейших шорт-трекистов страны. Здесь прошли чемпионат России в многоборье, а также смешанные эстафеты.

Личные состязания ознаменовались очередным чемпионским титулом Семена Елистратова. Спортсмен из Башкортостана в 10-й раз в своей карьере выиграл золото в многоборье. Он выиграл забеги на дистанциях 1000 и 1500 метров, а также стал третьим на «пятисотке» и «трешке». Второе и третье места заняли питерцы Валентин Кобызев и Владимир Балбеков соответственно. В шаге от пьедестала остановился челябинец Даниил Николаев.

Среди женщин защитила титул чемпионки страны в многоборье Алена Крылова из Свердловской области. Она опередила землячку Анну Уразову, а замкнула тройку призеров Анастасия Жеганова из Санкт-Петербурга. У челябинки Анны Матвеевой итоговое 6-е место.

Тем не менее без медалей южноуральские шорт-трекисты не остались. Они завоевали серебро в смешанной эстафете на 2000 метров. В составе команды призерами стали Юлия Береснева, Анна Матвеева, Мария Труханова, Павел Ситников и Даниил Николаев.

Чемпионат России по шорт-треку. Смешанная эстафета 2000 м:

1. Санкт-Петербург (Анастасия Жеганова, Варвара Андреева, Ангелина Лоч, Максим Шевелев, Владимир Балбеков, Александр Варегин).

2. Челябинская область (Юлия Береснева, Анна Матвеева, Мария Труханова, Павел Ситников и Даниил Николаев).

3. Московская область (Фаиля Аймалетдинова, Анастасия Данилова, Дарья Краснокутская, Павел Конычев, Яков Шуляк, Александр Шульгинов).

Напомним, что на четвертом этапе Кубка России ярко выступил Даниил Николаев. На соревнованиях в Саранске он дважды победил в личных забегах, а также стал обладателем серебряной и бронзовой медалей в эстафетах.