Сильнейшие пловцы региона сразятся за Кубок губернатора Челябинской области

В программе соревнований спринтерские заплывы и смешанная эстафета

Сегодня, 20 декабря, в бассейне «Строитель» стартует Кубок губернатора Челябинской области по плаванию. В нем примут участие сильнейшие спортсмены региона, которым предстоит побороться за награды на спринтерских дистанциях и в смешанной командной эстафете, сообщает Федерация плавания Челябинской области.

«В программе соревнований зрителей ждут заплывы на дистанциях 50 и 100 метров всеми стилями плавания, а также зрелищная смешанная эстафета 8×50 метров вольным стилем», — сообщают в региональной Федерации плавания.

Отметим, что Кубок губернатора Челябинской области по плаванию впервые был проведен в 2021 году. В прошлом году обладателями трофея стали Полина Колосова и Арсений Борунов.

Состязания пройдут на базе бассейна «Строитель» в Челябинске. Организаторами выступят министерство спорта Челябинской области совместно с региональным Центром спортивной подготовки «Аквамарин» и Федерацией плавания Челябинской области. Вход свободный.

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