Челябинск и Магнитогорск снова примут сильнейших фигуристов России

Федерация фигурного катания России утвердила календарь соревнований на сезон‑2024/2025

В Челябинске и Магнитогорске вновь пройдут состязания с участием звезд фигурного катания. Исполком Федерации фигурного катания России утвердил календарный план соревнований в сезоне-2024/2025. В октябре этого года в Магнитогорске состоится этап Гран-при России, а в феврале 2025 года Челябинск примет командный турнир «Кубок Первого канала», сообщается на сайте Федерации фигурного катания России.

Новый сезон для фигуристов стартует в августе — в Новогорске пройдут контрольные прокаты юниорской сборной России, а в сентябре в Санкт-Петербурге в подобном мероприятии примут участие сильнейшие спортсмены страны.

Серия турниров Гран-при пройдет в пяти городах: Магнитогорске (23—27 октября), Казани (30 октября — 3 ноября), Красноярске (6—10 ноября), Москве (13—17 ноября) и Санкт-Петербурге (20—24 ноября). В южноуральском городе выступят как юниоры, так и взрослые спортсмены во всех четырех видах программы: женском и мужском одиночном катании, парном катании и танцах на льду.

Элита фигурного катания России выступит в Челябинске на командном турнире «Кубок Первого канала». Эти статусные соревнования пройдут в южноуральской столице с 27 февраля по 3 марта 2025 года.

Напомним, что Челябинск уже не раз проводил статусные состязания по фигурному катанию. В последний раз сильнейшие спортсмены страны выступили в арене «Трактор» на чемпионате России, который прошел с 21 по 24 декабря 2023 года. В феврале этого года в Магнитогорске прошли состязания фигуристов на Всероссийской зимней спартакиаде.