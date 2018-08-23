/ «Сибирь» обыграла нижегородское «Торпедо»

Итог первого матча Мемориала Ромазана.

В первом матче мемориала имени Ивана Ромазана «Сибирь» из Новосибирска оказалась сильнее нижегородского «Торпедо». Встреча закончилась со счётом 3:2.

Счёт в матче в начале первого периода открыл игрок «Торпедо» Роберт Саболич. Подопечным Владимира Юрзинова-младшего удалось сравнять счёт в середине отрезка, благодаря голу Энвера Лисина. Во втором новосибирцы забили две шайбы, отличились Константин Алексеев и Шарль Бертран. На два гола «Сибири» соперник ответил шайбой Дениса Паршина. В третьем периоде забитых голов не было.

Всего в мемориале имени Ивана Ромазана участвуют 4 команды: «Металлург», «Трактор», «Торпедо» и «Сибирь». Напомним, турнир проходит с 23 по 26 августа в ледовой арене «Металлург». Прямые трансляции всех матчей смотрите на сайте 1obl.tv.