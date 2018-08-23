Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
67.62 +0.44 78.2 +0.85
Челябинск
сейчас
 
+11 °C
завтра
 
+12 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ «Сибирь» обыграла нижегородское «Торпедо»

«Сибирь» обыграла нижегородское «Торпедо»

Итог первого матча Мемориала Ромазана.
сегодня в 18:06
  |  Спорт

В первом матче мемориала имени Ивана Ромазана «Сибирь» из Новосибирска оказалась сильнее нижегородского «Торпедо». Встреча закончилась со счётом 3:2.

Счёт в матче в начале первого периода открыл игрок «Торпедо» Роберт Саболич. Подопечным Владимира Юрзинова-младшего удалось сравнять счёт в середине отрезка, благодаря голу Энвера Лисина. Во втором новосибирцы забили две шайбы, отличились Константин Алексеев и Шарль Бертран. На два гола «Сибири» соперник ответил шайбой Дениса Паршина. В третьем периоде забитых голов не было.

Всего в мемориале имени Ивана Ромазана участвуют 4 команды: «Металлург», «Трактор», «Торпедо» и «Сибирь». Напомним, турнир проходит с 23 по 26 августа в ледовой арене «Металлург». Прямые трансляции всех матчей смотрите на сайте 1obl.tv.

Общество
«Как корова на льду». Дзюба объяснил, почему не приехал играть в хоккей
сегодня в 14:10
«Как корова на льду». Дзюба объяснил, почему не приехал играть в хоккей
Общество
«Здесь так горячо!» Хоккеисты «Металлурга» посетили ММК
вчера в 10:48
«Здесь так горячо!» Хоккеисты «Металлурга» посетили ММК
Хоккей
Хоккейные болельщики сделали сотни снимков рядом с Кубком Стэнли
15.08.2018
Хоккейные болельщики сделали сотни снимков рядом с Кубком Стэнли
Спорт
Игроки хоккейного клуба Магнитогорска принесли первую победу команде
14.08.2018
Игроки хоккейного клуба Магнитогорска принесли первую победу команде
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Спорт
«Сибирь» обыграла нижегородское «Торпедо»
сегодня в 18:06
«Сибирь» обыграла нижегородское «Торпедо»
Общество
Лихач, устроивший смертельную аварию с БМВ, встретится с потерпевшими в суде
сегодня в 18:02
Лихач, устроивший смертельную аварию с БМВ, встретится с потерпевшими в суде
Происшествия
«Мы испытали шок». Пассажирка горящего на ходу автобуса рассказала, что творилось внутри
сегодня в 17:55
«Мы испытали шок». Пассажирка горящего на ходу автобуса рассказала, что творилось внутри
Общество
Проезжую часть оградят от автомобилей на улице Доватора
сегодня в 17:35
Проезжую часть оградят от автомобилей на улице Доватора
Происшествия
Магнитогорец сломал нос автомобилисту и стал подозреваемым в 4 преступлениях
сегодня в 17:22
Магнитогорец сломал нос автомобилисту и стал подозреваемым в 4 преступлениях
Общество
Защиту медицинских приборов от хакеров представили на IT-форуме
сегодня в 16:43
Защиту медицинских приборов от хакеров представили на IT-форуме
Общество
Борис Дубровский рассказал об информатизации общества на Южном Урале
сегодня в 16:16
Борис Дубровский рассказал об информатизации общества на Южном Урале
Спорт
Денис Лебедев проведёт бой против турецкого боксера
сегодня в 15:09
Денис Лебедев проведёт бой против турецкого боксера
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6