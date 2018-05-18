/ Сборная Швейцарии отправила финнов домой с ЧМ по хоккею

Впереди полуфинал с Канадой.

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Сборная Швейцарии одержала победу над Финляндией в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею 2018. Встреча в Хернинге завершилась со счетом 3:2 в пользу финнов.

В составе швейцарской сборной шайбы забросили Энцо Корви, Йэоль Вермин и Грегори Хофман, получив в свои ворота лишь два гола от Маркуса Нутиваара и Микко Рантанена.

Сборная Швейцарии впервые за пять лет вышла в полуфинал чемпионата мира. Теперь команда встретится с канадцами.

Ближайшие матчи полуфинала запланированы на 19 мая в Копенгагене. Игры за бронзу и золото состоятся 20 мая.

Напомним, что ближайший соперник швейцарцев одержал победу над сборной России. Канадцы забили пятый победный гол в наши ворота в овертайме, тем самым отправив Россию домой.