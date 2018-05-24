/ Виталий Кравцов стал лучшим новичком КХЛ сезона 2017−2018

«Трактор» отметился достижениями молодого нападающего и опытного голкипера.

Работу клуба «Трактор» оценили эксперты КХЛ. Сразу два игрока «черно-белых» были отмечены на церемонии закрытия 10 сезона континентальной хоккейной лиги. Лауреатами в своих номинациях стали Павел Францоуз, отлично защищавший ворота «Трактора», и 18-летний нападающий Виталий Кравцов, дебютировавший в этом году и ставший лучшим молодым игроком.

В «бронзовом» сезоне «Трактора» поставлена отличная точка. КХЛ достойно оценила нашу работу — клуб поднялся на 10 место в общем рейтинге Лиги. Это значит, что здорово отработала вся вертикаль «Трактора», и у Клуба хорошие перспективы на будущее. Сейчас практически завершена работа по формированию состава на следующий сезон. Костяк команды, что очень немаловажно, сохранился, а вновь прибывшие хоккеисты должны только усилить «Трактор». Ещё раз поздравляю всех с отлично проведённым сезоном! — прокомментировал триумф директор ХК «Трактор» Иван Сеничев.

Форвард Виталий Кравцов стал обладателем приза имени Алексея Черепанова, вручающегося лучшему новичку сезона. Нападающий сказал, что не ожидал награды, но считает ее своим авансом на будущие сезоны.

Когда я ехал сюда, то ни на что не рассчитывал. Мне было приятно просто здесь находиться и попасть в число номинантов. А то, что ещё и награды дали — это вообще здорово! Не ожидал, что окажусь на этой сцене. Думаю, что всё-таки мой приз — это аванс на будущее. У меня были достойные конкуренты. — цитирует КХЛ.ру Виталия Кравцова.

Напомним, ХК «Трактор» завершил сезон КХЛ с бронзовыми медалями. В Финале Восточной конференции «черно-белые» уступили «Ак Барсу», который в итоге и стал обладателем Кубка Гагарина.

Добавим, что приз имени Алексея Черепанова учредили после 2008 года. Черепанов, выступавший за «Авангард», скончался в 19 лет. Во время выездного матча против «Витязя» у форварда остановилось сердце. Врачи не смогли его спасти.