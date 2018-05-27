/ Овечкин вошел в десятку лучших за матч в плей-офф НХЛ

Хоккеист покорил еще одну вершину.

Александр Овечкин вошёл в топ-10 НХЛ по голам за матч в плей-офф. К этому знаменательному событию его приблизил недавний успех. Войти в десятку лучших помогла победная шайба в седьмом матче серии плей-офф между «Вашингтоном» и «Тампой».

Я счастлив за команду, за парней, за всех наших фанатов, за наш город. Это громадное достижение, и мы взволнованы. Как мы победили? Потому что придерживались своей системы, своего плана. И добились результата, что самое важное. После пятого матча мы поняли, что больше не можем проигрывать. Мы были голодны до этой победы. И теперь прорвались в финал Кубка Стэнли. Мы едем в Вегас и будем сражаться. — заявил Овечкин в эфире Hockey Night In Canada.

На данный момент в 116 кубковых матчах Александр Овечкин забросил 58 шайб, что составляет 0,5 шайбы за одну игру.



