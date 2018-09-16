/ Сергей Ковалев попытается взять реванш у Элейдера Альвареса

Вторая встреча боксеров состоится в следующем году.

Промоутерская компания Top Rank анонсировала бой с участием челябинского боксера Сергея Ковалева. «Крашер» во второй раз встретится с колумбийцем Элейдером Альваресом. Поединок пройдет в 2019 году. Точная дата боя пока что не известна, однако ранее, промоутер Сергея Ковалева, Кэти Дува сказала, что бой может пройти уже в январе 2019 года.

Сергей проведет реванш с Альваресом. И, скорее всего, этот бой состоится в январе. Мы все еще прорабатываем детали. — рассказала Кэти Дува.

Напомним, первый поединок «Крашера» против Элейдера Альвареса прошел 4 августа в Атлантик-Сити, США. Российский боксер проиграл колумбийцу в седьмом раунде и потерял пояс чемпиона WBO полутяжелом весе.