/ Две медали завоевали спортсменки из Челябинска на международном турнире по боксу

Соревнования проходили в Польше.

Состязания проходили в польском городе Гливице с 10 по 15 сентября. В них приняли участие спортсменки из 21 страны. Среди них — победительницы и призеры Олимпийских игр, Чемпионатов мира.

Серебряным призером XIII кубка Силезии стала третий призер Олимпиады-2016, чемпионка мира-2014 Анастасия Белякова из Златоуста (60 кг). А чемпионка планеты-2012 Александра Кулешова из Челябинска добыла «бронзу» в категории до 51 кг. — рассказал сайту «Первый областной» пресс-атташе федерации бокса Челябинской области.

Анастасия Белякова провела на турнире в Польше три боя. Спортсменка победила Юлию Цыплакову из Украины и канадку Каролин Вейр, но уступила в финале Карине Ибрагимовой из Казахстана. Александра Кулешова, в свою очередь, взяла верх над Сарой Хэгайет из Канады, но в полуфинале проиграла Сандре Драбик из Польши.

Отметим, что соревнования в Польше стали этапом подготовки к Чемпионату мира, который пройдет с 12 по 26 ноября в Нью-Дели, Индия.