Школьники из Еманжелинска выиграли Фестиваль УрФО по регби

В финальном матче юные ребята победили у сверстников из Башкортостана

В Челябинске завершился фестиваль Уральского федерального округа по регби среди детских команд. В турнире среди детей 12—13 лет победу одержали школьники из Еманжелинска. В финальном матче они выиграли со счетом 10:5 у ребят из Башкортостана, передает корреспондент ИА «Первое областное».

В соревнованиях среди команд 2011—2012 гг. р. выступили пять команд из Челябинской области и Республики Башкортостан. Сначала они встретились между собой в групповом турнире, а затем в играх на выбывание определили победителя и призеров соревнований.

Причем у ребят матчи проходили совсем как у взрослых: в жесткий контакт, с соблюдением всех основных правил этого вида спорта. Хотя у регби и есть более щадящая разновидность — тэг-регби, в котором запрещено блокировать соперника, а нужно сорвать так называемый тэг, привязанный к амуниции спортсмена.

Эмоции у ребят били через край. Чего стоит финал, в котором основное время матча победителя не выявило. Все решила успешная попытка игрока из команды Еманжелинска, которая и принесла победу ребятам из СОШ № 4. Серебряные медали достались парням из команды «Инзер» (Башкортостан). Замкнула тройку призеров челябинская Комплексная спортивная школа.

«Для многих ребят это был первый опыт участия в турнирах такого уровня. Но они молодцы, не стушевались. И показали отличную игру для своего возраста. Им нужна соревновательная практика, будем стараться проводить для них такие турниры на регулярной основе», — говорит президент Федерации регби Челябинской области Илья Олексий.

Отметим, что в рамках регбийного фестиваля состоялись матчи и в других возрастных категориях. В них проявили себя команды из Челябинска и Магнитогорска.

Автор: Анна Авдякова

Фото: Анна Авдякова и Виталий Визаулин