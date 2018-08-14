/ Пенсионер открыл школу бильярда для маленьких копейчан

Их наставник в свое время основал региональную Федерацию бильярдного спорта.

Юные жители Копейска смогут научиться тонкостям игры в бильярд. Школу для них организовал пенсионер Василий Шалухин. Копейчанин давно увлекается этим спортом, воспитал несколько поколений профессиональных бильярдистов. Среди них — абсолютный чемпион России 1998 года Евгений Сазыкин. Стать просветителем для начинающих интересоваться этим видом спорта копейчанин смог, организовав федерацию бильярда на Южном Урале.

История спортивного бильярда России началась в Советском союзе в 1989 году. Москвичи взяли, собрались кучкой. В кабинет культуры городской пришли и попросили зарегистрировать бильярд как официальный вид спорта. Это дорогой спорт. Мой кий стоит 32 тысячи, это дешевенький. На заказ есть и по 100 тысяч, а у моих ребят по 58−60 тысяч. — рассказал сайту «Первый областной» Василий Шалухин.

Поскольку не все юные поклонники бильярда могут позволить себе приобрести кий и оплачивать другие расходы, школа, организованная для них, будет абсолютно бесплатной. Обучать маленьких копейчан будет сам Василий Шалухин.