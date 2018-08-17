/ Пожилая пара из Челябинска заключила церковный брак спустя полвека

Таинство венчания стало для юбиляров одним из самых важных событий в жизни.

Семейная пара из Челябинска решила заключить церковный брак в честь золотой свадьбы. Пойти в Свято-Симеоновский кафедральный Собор Людмила и Владимир Костенко решили после 50 лет совместной жизни. Они познакомились еще в школьные годы, с тех пор неразлучны. К таинству венчания шли постепенно и осознанно.

Нужно доверять друг другу, поддерживать. Там мы и прожили 50 лет, всегда, как говорится, в унисон. Все 50 лет строили свой семейный очаг, старались жить дружно. У нас прекрасная дочь, внуки. Родственники нас очень поддерживают, родители, пока были живы, тоже помогали. Если мы жили в согласии, то оно должно быть на земле и на небе, чтобы мы были вечно вдвоем. — делится секретами долгой семейной жизни Людмила Костенко.

Владимир говорит, что инициатором венчания стала его супруга. Именно она является в их семье генератором всех добрых идей.

Жизнь только из соблазнов и состоит. Нужно их преодолевать. Я всегда поддерживаю бабушку, она у нас заводила. Я физически больше делаю, а она — голова. — продолжает Владимир Костенко.

Для столь важного события в своей жизни Владимир и Людмила купили наряды. В храм пригласили только самых близких. Юбиляры признаются, в момент таинства венчания волновались, но были счастливы.