Шестиклассник из Волгограда завоевал Кубок губернатора Челябинской области по бильярду

12-летний Сергей Соловьев выиграл у чемпиона мира Семена Зайцева

В челябинском бильярдном клубе «Пирамида» завершился открытый Кубок губернатора Челябинской области, собравший 38 участников. Неожиданную победу в дисциплине «Свободная пирамида» одержал 12-летний спортсмен из Волгограда Сергей Соловьев. Ему удалось выиграть в финале у чемпиона мира из Челябинска Семена Зайцева, сообщается на сайте Федерации бильярдного спорта Челябинской области.

В соревнованиях выступили 38 участников, из них 36 — в мужском турнире и 2 — в женском. Среди них самым титулованным оказался чемпион мира Семен Зайцев из Челябинска. Он уверенно дошел до финала, где неожиданно уступил вундеркинду из Волгограда Сергею Соловьеву. Победитель первенства России этого года сумел навязать борьбу опытному спортсмену и одержать победу.

Бронзовые медали завоевали опытный Алексей Абрамов из Тулы, а также 13-летний челябинец Артем Детышев.