Челябинец Семен Зайцев завоевал серебро чемпионата России по бильярду

Южноуральский спортсмен стал призером в дисциплине «Свободная пирамида»

Сильнейший челябинский бильярдист Семен Зайцев стал серебряным призером на чемпионате России по русскому бильярду, прошедшем в Сургуте. В решающем матче за золото южноуралец уступил хозяину турнира Артему Валову, сообщает региональная федерация бильярдного спорта.

Челябинский спортсмен успешно прошел предварительный этап, выиграв все свои поединки. И в поединках на выбывание уверенно проходил своих соперников. Так, наш земляк победил Сергея Соловьева (6:4) из Волгограда и Петра Данилова (6:3) из Ханты-Мансийска.

В четвертьфинале Семен Зайцев выиграл у сильного соперника — Максима Зверева из Ленинградской области со счетом 7:3, а в полуфинале — у Ростислава Гузова из Ростова-на-Дону. Лишь в финале наш земляк встретил достойное сопротивление в лице хозяина турнира Артема Валова. Представитель ХМАО сумел показать высокий уровень игры и выиграть со счетом 7:3.

Отметим, что достойно выступили и три других представителя Челябинской области на турнире. Кандидаты в мастера спорта Дмитрий Пялисов, Виктория Вайнтроб и Яна Митрошина не сумели пробиться в четвертьфиналы, но показали достойную игру.

Отметим, что Семен Зайцев является мастером спорта международного класса, чемпионом мира по русскому бильярду. В апреле этого года он дал большое и обстоятельное интервью Первому областному, в котором поделился своим мнением относительно развития русского бильярда в России. Повторить свое достижение челябинец может совсем скоро: здесь же, в Сургуте, стартовал чемпионат мира по русскому бильярду. В нем принимают участие 73 спортсмена из 12 стран.