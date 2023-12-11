Чемпион мира Семен Зайцев выиграл Кубок России по русскому бильярду в Челябинске

Ему не было равных в дисциплине «Свободная пирамида»

В Челябинске завершился Кубок России по бильярдному спорту, победу в котором одержал чемпион мира — 2022 Семен Зайцев. Он завоевал золото в дисциплине «Свободная пирамида», взяв кубок и денежный приз. Серебряным и бронзовым призерами турнира стали также хозяева соревнований, сообщает региональная федерация бильярдного спорта.

Кубок России по русскому бильярду (дисциплина «Свободная пирамида») с призовым фондом в 150 тысяч рублей собрал 22 участника из разных уголков страны. Среди них — мастер спорта международного класса, чемпион мира —2022 Семен Зайцев из Челябинска. Ранее мы рассказали об этом талантливом спортсмене в большом эксклюзивном интервью.

Фаворит турнира подтвердил свой уровень мастерства, завоевав главный приз. В финальном матче он со счетом 6:3 выиграл у своего земляка Артема Демышева, ставшего серебряным призером. Интересно, что последний месяц назад стал победителем первенства России среди юношей до 16 лет. Бронзовые медали достались Михаилу Менченкову (Челябинск) и Илье Старосельскому (Казань).

Уже на этой неделе сильнейших бильярдистов региона ждет еще один представительный турнир: 16—17 декабря состоится традиционный Кубок губернатора Челябинской области с призовым фондом в 100 тысяч рублей. Участникам предстоит сразиться в дисциплине «Комбинированная пирамида».