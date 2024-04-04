Челябинская тхэквондистка Варвара Грязнова завоевала золото первенства России

А южноуральские спортсменки привезли полный комплект наград

В Рязани завершилось первенство России по тхэквондо среди юношей и девушек 12—14 лет. Сборную команду Челябинской области представляли три десятка спортсменов. По итогам состязаний победительницей первенства России стала Варвара Грязнова, серебро на свой счет записала Дарья Булашова, а бронзовым призером стала Диана Симонова, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Победительницей первенства России по тхэквондо среди юношей и девушек 12—14 лет стала Варвара Грязнова. Ученица Евгения Калимуллина выступала в весе до 55 кг и одержала на турнире в Рязани пять побед. В финале она взяла верх над соперницей из Самарской области Аленой Любичевой, завоевав золотую медаль.

«Сильного напряжения на соревнованиях у меня не было, потому что со мной всегда был мой тренер, он настраивал меня на победу и говорил, что я все смогу. Я хоть и была уверена в своих силах, но даже после победы не могла поверить, что стала победительницей первенства России. Теперь начну готовиться к первенству Европы, которое пройдет в июне в Албании», — рассказала Варвара Грязнова корреспонденту ИА «Первое областное».

Команда Челябинской области вошла в топ-10 сильнейших регионов страны и заняла 9-ю строчку в общекомандном зачете среди 59 сборных регионов — участников национального первенства.

Автор: Анна Авдякова для ИА «Первое областное».

