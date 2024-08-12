Шесть спортсменов Челябинской области выступят на Паралимпийских играх — 2024 в Париже

В соревнованиях примут участие представители легкой атлетики, плавания и настольного тенниса

Международный паралимпийский комитет утвердил заявку российской команды для участия в Играх-2024 в Париже. Выступят на Паралимпиаде и шесть спортсменов Челябинской области. Они будут бороться за награды в легкой атлетике, плавании и настольном теннисе. Российские атлеты выступят в Париже в качестве нейтральных спортсменов — без флага, гимна и национальной символики, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В состав российской команды для участия в Паралимпийских играх — 2024 в Париже вошли 92 спортсмена. Среди них 46 победителей и призеров подобных соревнований, 50 заслуженных мастеров спорта. Они будут состязаться в пяти видах спорта — легкой атлетике, плавании, настольном теннисе, тхэквондо и триатлоне.

В заявку, которую уже утвердил Международный паралимпийский комитет, вошли шесть южноуральских спортсменов. На Играх-2024 выступят: Валерия Шабалина, Елизавета Сидоренко, Дмитрий Черняев, Ирина Девятова (все — плавание), а также Елена Шах (легкая атлетика) и Иван Карпов (настольный теннис).

Наши спортсмены в составе российской команды выступят в Париже-2024 в нейтральном статусе. То есть без национальной символики, гимна и флага. Но уже сам факт того, что южноуральцы примут участие в главных летних стартах четырехлетия, — дорогого стоит. Для некоторых из них это будет дебют на Паралимпийских играх, а у кого-то появляется шанс пополнить свою коллекцию наград с крупнейшего международного спортивного форума.

Пожалуй, главной нашей паралимпийской надеждой будет Валерия Шабалина. Спортсменка выступит в состязаниях среди лиц с интеллектуальными нарушениями. Четыре года назад челябинская спортсменка стала одной из героинь Игр-2020. В олимпийском бассейне Токио она завоевала три золотые и одну серебряную награды. В ее коллекции множество медалей с чемпионатов мира и Европы. И в Париже-2024 она будет претендовать на победу сразу в нескольких дисциплинах плавания.

Наверняка будут бороться за высокие места в плавании и другие наши земляки. Прежде всего это Елизавета Сидоренко и Дмитрий Черняев. Молодые люди встречаются друг с другом, любовь помогает им в жизни и в спорте. Возможно, поэтому оба наших земляка с легкостью прошли все этапы отбора и выполнили квалификационные нормативы. В Париже они выступят в нескольких видах программы и будут стараться завоевать как можно больше наград.

Возможно, чуть меньше шансов у Ирины Девятовой. Челябинская спортсменка уже несколько лет живет в Москве. Но и она может сделать ставку на свой коронный вид программы, где и будет претендовать на высокое место.

В двух видах легкоатлетической программы выступит Елена Шах — в толкании ядра и метании диска. Бороться за победу ей будет сложно, но на место на пьедестале почета она вполне может рассчитывать. Особенно в метании диска, где челябинская спортсменка уже на протяжении многих лет является одним из лидеров мирового спорта.

Наконец, выступит на своей первой Паралимпиаде и челябинец Иван Карпов. Он будет бороться за высокие места в состязаниях по настольному теннису. Наш земляк приятно удивил на квалификационном отборочном турнире, выиграв его. Оценивать его паралимпийские перспективы сложно — очень уж высока конкуренция в настольном теннисе. Здесь доминируют представители Азии.

Вид спорта: плавание.

Специализация: спорт ЛИН.

Дисциплины: вольный стиль, брасс, баттерфляй, на спине, комплекс, эстафеты.

Дата рождения: 09.06.1995 г.

Место рождения: Челябинск.

Биография:

С 5 лет начала занятия спортом в качестве реабилитационных программ. Сначала это была художественная гимнастика, затем фигурное катание. В семилетнем возрасте пришла в плавание.

Первые тренеры — Олег и Надежда Щербак, в настоящий момент со спортсменкой занимается Татьяна Новикова. Является заслуженным мастером спорта по плаванию по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями. В 2023 году закончила колледж УралГУФК.

Карьера и достижения:

Одна из героинь Паралимпийских игр — 2020 в Токио: завоевала три золотые и одну серебряную медали. Многократная чемпионка мира, Европы и России. Обладательница нескольких мировых рекордов. На Всемирных играх по спорту ЛИН в Австралии завоевала 11 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовую медали, получив титул «лучший спортсмен 2019 года в мире».

Вид спорта: Плавание.

Специализация: спорт ПОДА.

Дисциплины: вольный стиль, брасс, баттерфляй, на спине, комплекс, эстафеты.

Дата рождения: 18.03.2003 г.

Место рождения: Омск.

Биография:

Родилась и выросла в Омске, здесь же состоялась как спортсменка. Становилась многократным победителем и призером чемпионатов России. В 2020 году переехала на постоянное место жительства в Челябинск, к тренеру Михаилу Уранову. Работает в ФГБУ «ЦСП сборных команд России» спортсменом-инструктором. Учится на 2‑м курсе в Челябинском филиале РАНХиГС. Заслуженный мастер спорта. Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Карьера и достижения:

Серебряный призер XVI Паралимпийских летних игр в Токио (2020) в плавании 4х100 м (комбинированная эстафета). Победитель летних Игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» (2022 и 2023 гг.). Серебряный призер чемпионата Европы — 2024. Многократный чемпион России.

Вид спорта: плавание.

Специализация: спорт ПОДА.

Дисциплины: вольный стиль, брасс, баттерфляй, на спине, комплекс, эстафеты.

Дата рождения: 14.02.2000 г.

Место рождения: Челябинск.

Биография:

Начал заниматься плаванием в Челябинске у тренера Михаила Николаевича Уранова. Закончил Челябинский колледж физической культуры, сейчас обучается на 3-м курсе УралГУФК. Работает в ФГБУ «ЦСП сборных команд России» спортсменом-инструктором.

Заслуженный мастер спорта. Награжден орденом Дружбы (2021 г.).

Карьера и достижения:

Чемпион XVI Паралимпийских летних игр Токио-2020 в плавании на 100 м брассом, обладатель рекорда мира на этой дистанции. Чемпион мира (2019 г.). Победитель летних Игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» (2022 и 2023 гг.). Чемпион Европы — 2024. Многократный чемпион России.

Вид спорта: плавание.

Специализация: спорт ПОДА.

Дисциплины: вольный стиль, брасс, баттерфляй, на спине, комплекс, эстафеты.

Дата рождения: 26.12.1988 г.

Место рождения: Челябинск.

Биография:

В 2014 году окончила магистратуру факультета журналистики Челябинского государственного университета и занималась научной деятельностью. С 2008 по 2016 год работала в должности корреспондента службы информации ГТРК «Южный Урал».

Мастер спорта международного класса. Награждена премией Законодательного собрания Челябинской области за вклад в развитие спорта (2013 г.). Работает спортсменом-инструктором в ФГБУ «ЦСП сборных команд России».

В 2020 году по семейным обстоятельствам переехала в Москву, дает Челябинской области параллельный зачет. Тренируется под руководством Натальи Викторовны Степановой (Москва) и Михаила Николаевича Уранова (Челябинск).

Карьера и достижения:

Победитель Всемирных игр IWAS (2013 г.). Бронзовый призер чемпионата мира (2015 г.). В 2016 году на чемпионате России в Раменском (Московская область) установила 6 рекордов России (часть из них не побита до сих пор) и выполнила отборочный норматив для участия в Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Бронзовый призер чемпионата Европы (2016 г.).

В 2022 году завоевала две золотые, две серебряные и три бронзовые награды Международного турнира «Мы вместе. Спорт» (Сочи). В 2024 году участвовала в чемпионате Европы по плаванию (Мадейра, Португалия), где показала пятый результат на дистанции 200 метров (комплексное плавание).

Вид спорта: легкая атлетика.

Специализация: спорт слепых.

Дисциплины: метание диска, толкание ядра.

Дата рождения: 02.06.1997 г.

Место рождения: Челябинск.

Биография:

Воспитывалась в детском доме, в возрасте 15 лет была удочерена в приемную семью. Получила среднее общее образование в коррекционной школе № 127 Челябинска. В 9‑м классе начала заниматься легкой атлетикой — метанием диска и толканием ядра.

В 2014 году после окончания школы поступила в Русско-Британский институт управления (РБИУ) на специальность менеджер туристического бизнеса. В 2017 году была зачислена в университет ФГБОУ ВО «УралГУФК», где по настоящее время и обучается на 3‑м курсе, на кафедре легкой атлетики.

Карьера и достижения:

Участница Паралимпийских игр в Токио — 2020. Заняла пятое место в метании диска (32,80 м). Серебряный призер чемпионата Европы — 2021. Серебряный призер этапа Гран-при по легкой атлетике Международного паралимпийского комитета в метании диска (2024). Многократная чемпионка России в метании диска и толкании ядра. Бронзовый призер летних Игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» (2022 год) в метании диска.

Вид спорта: настольный теннис.

Специализация: спорт ПОДА.

Дисциплины: одиночный и парный разряды, микст.

Дата рождения: 07.08.1997 г.

Место рождения: Челябинск.

Биография:

С 2006 по 2015 годы учился в 118-й общеобразовательной школе Челябинска. В 2015 году поступил в колледж физической культуры УралГУФК на специальность «адаптивная физическая культура». В 2009 году начал заниматься спортом — настольным теннисом.

Карьера и достижения:

Победитель квалификационного отборочного турнира на Паралимпийские игры — 2024. Двукратный серебряный призер Европейских паралимпийских юношеских игр (Хорватия, 2016 г.). Серебряный призер Всемирных игр инвалидов (Сочи, 2016 г.). Бронзовый призер Европейских юношеских игр (Финландия, 2018 г.). В 2021 году впервые завоевал титул чемпиона России в одиночном разряде. Победитель летних Игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» (2022 г.) в парном разряде.

Паралимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 28 августа по 8 сентября. Соревнования пройдут на тех же площадках, что и олимпийские состязания. Спортсмены с ограниченными возможностями здоровья выступят в 22 видах спорта.

Фото: Центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Челябинской области, из личного архива спортсменов

Коллаж: Виталий Визаулин, ИА «Первое областное»