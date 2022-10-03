40 южноуральских спортсменов выступят на летней альтернативной Паралимпиаде

Соревнования «Мы вместе. Спорт» пройдут с 3 по 9 октября в Сочи

Сегодня, 3 октября, в Сочи стартуют летние Игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», в которых выступят около 1800 спортсменов в 9 видах спорта. Челябинскую область представят 40 атлетов с ограниченными возможностями здоровья в легкой атлетике, плавании, настольном теннисе и шашках, сообщает региональный Минспорт.



Международные комплексные спортивные соревнования «Мы вместе. Спорт» среди паралимпийцев являются одними из самых значимых и крупных открытых соревнований, проводимых для поддержания соревновательной практики спортсменов-паралимпийцев в условиях отстранения российских атлетов от международного спорта.

В этом году участниками соревнований станут более 1800 человек, из которых 170 — представители иностранных государств. Они разыграют комплекты наград в 9 видах спорта: легкой атлетике, плавании, настольном теннисе, стрельбе из лука, тхэквондо, фехтовании, футболе, шашках и шахматах.

Челябинскую область на соревнованиях представят 40 атлетов, которые будут бороться за медали в легкой атлетике, плавании, настольном теннисе и шашках. Среди них — трехкратная чемпионка и серебряный призер Паралимпиады в Токио Валерия Шабалина, победители и призеры Паралимпийских игр Дмитрий Черняев и Анна Сапожникова, Елена Шах, Александр Ширин и другие известные южноуральские спортсмены.

Соревнования пройдут с 3 по 9 октября на олимпийских объектах Сочи.