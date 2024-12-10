Победители Паралимпиады из Челябинска получат премию 3 миллиона рублей

Алексей Текслер вручит денежные премии и другим участникам Игр‑2024 в Париже

Челябинские спортсмены, принявшие участие в Паралимпийских играх, получат денежное вознаграждение от правительства региона. Соответствующее постановление подписал сегодня, 10 декабря, губернатор Алексей Текслер. Чемпионов Игр‑2024 в Париже премируют в размере 3 миллионов рублей, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Все спортсмены Челябинской области, которые приняли участие в Паралимпийских играх — 2024 в Париже, получат денежное вознаграждение. Его размер зависит от достигнутых на соревнованиях результатов.

«Установить размер единовременного денежного вознаграждения спортсменам Челябинской области по итогам участия в XVII Паралимпийских летних играх 2024 года в Париже (Франция) в размере: за золотую медаль — 3 млн рублей, за серебряную медаль — 2 млн рублей, за бронзовую медаль — 1 млн, за участие — 500 тысяч рублей», — говорится в постановлении, которое подписал Алексей Текслер.

Выплаты получат и тренеры спортсменов. За золото наставникам паралимпийцев выплатят 1,5 млн рублей, за серебро — 1 млн, за бронзу — 500 тыс. рублей, за участие — 250 тыс. рублей.

Напомним, что на Играх-2024 в Париже выступили шесть южноуральских паралимпийцев. Они выступили в состязаниях по плаванию, легкой атлетике и настольному теннису. Одной из героинь Паралимпиады стала Валерия Шабалина. В плавании она завоевала два золота, серебро и бронзу. Победителем соревнований стал и еще один челябинский пловец — Дмитрий Черняев.

Ранее губернатор вручил обоим медали «За заслуги перед Челябинской областью» II степени.

Фото: Центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Челябинской области

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»)