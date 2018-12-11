/ Шесть медалей завоевали южноуральские дзюдоисты на Кубке России по дзюдо

Соревнования прошли в Ханты-Мансийские.

Южноуральские дзюдоисты выиграли шесть медалей на Кубке России по дзюдо, который прошел в Ханты-Мансийске. В активе борцов Челябинской области шесть медалей, среди которых две золотых, одна серебряная и три бронзовых.

Победителями Кубка России стали Ахмед Богатырев и Алевтина Гаитова. Серебряную медаль завоевала Александра Куликовских, а «бронзу» в свой актив записали Никита Алексеенко, Виктория Васильченко и Роман Бобиков.

Это одно из лучших выступлений сборной Челябинской области на Кубках России. Первый день был самым удачным для нас. Три медали в весе до 66 кг — «золото», «серебро», бронза". Богатырев, Куликовских, Алексеенко — лучшие молодые спортсмены региона и страны. Порадовала Виктория Васильченко, завоевавшая «бронзу» в новой весовой категории до 52 кг. Второй день: золотая медаль Алевтины Гаитовой в весе до 63 кг и 7-е место в весе до 73 кг Евгения Волосникова, восстановившегося после тяжёлых травм. Третий день: «бронза» в тяжёлой весовой категории Романа Бобикова, добытая в острой конкуренции, и 5-е место в категории до 90 кг Сергея Котта, который набирает хорошую спортивную форму. — сказал заслуженный тренер России Андрей Востриков.

Всего в соревнованиях приняли участие 223 спортсмена, из которых 155 мужчин и 68 женщин. Также в рамках Кубка России состоялся мастер-класс по семейному дзюдо, который провели бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион Европы, заместитель руководителя департамента организации и проведения мероприятий ФДР по Уральскому федеральному округу челябинец Юрий Степкин и капитан команды КВН «Уральские пельмени», вице-президент Федерации дзюдо «Урал — Западная Сибирь» Андрей Рожков.