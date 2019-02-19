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/ В Челябинске в девятнадцатый раз пройдет Кубок губернатора по дзюдо

В Челябинске в девятнадцатый раз пройдет Кубок губернатора по дзюдо

Соревнования на Южном Урале считаются одними из самых сильнейших в России.
сегодня в 13:10
  |  Спорт

В Челябинске в девятнадцатый раз в истории пройдет Кубок губернатора по дзюдо. Уже ставший традиционным турнир состоится в этот четверг, 21 февраля. Как отмечают организаторы, за время своего проведения Кубок губернатора получил статус одного из самых сильнейших в России.

Его победителями в разное время были такие звезды отечественного дзюдо, как Виталий Макаров, Тамерлан Тменов, Дмитрий Морозов, Елена Иващенко, Ренат Мирзалиев, Иван Першин. Соревнования являются «мастерскими»: их победители могут выполнить норматив и получить почетное звание «Мастер спорта России». По итогам общекомандного зачета лучшему региону вручается главный приз — Кубок губернатора. За всю историю проведения состязаний главный трофей ни разу не покидал пределы Челябинской области.— сообщили в пресс-службе правительства региона.

Спортсмены поспорят за награды в семи весовых категориях: до 60, 66, 73, 81, 90, 100 и свыше 100 килограммов. Отметим, сто в настоящее время в Челябинской области дзюдо занимаются более 5 тысяч человек. Оно культивируется в 17 спортивных школах, Центре олимпийской подготовки, 12 клубах.

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