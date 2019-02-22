/ Южноуральские дзюдоисты в 19-й раз завоевали Кубок губернатора по дзюдо

Престижный трофей не покинул пределов Челябинской области.

Кубок губернатора по дзюдо в 19-й раз в истории достался спортсменам из Челябинской области. За награды соревнований спорили 123 спортсмена из 15 регионов России, а гостями соревнований были высокопоставленные лица области — член Совета Федерации Федерального Собрания России Олег Цепкин и заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов, министр физической культуры и спорта региона Леонид Одер.

Школа дзюдо Южного Урала имеет большие славные традиции, благодаря которым, в том числе, в Челябинске прошли такие крупнейшие состязания, как чемпионаты Европы и мира. Я желаю вам и всем нам хорошего спортивного праздника. Пусть в финальных схватках победит лучший, сильнейший. — сказал заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов.

В активе челябинских дзюдоистов три «золота». Никите Алексеенко победа досталась из-за травмы соперника и земляка Александра Куликовских. А Евгений Волосников красиво бросил Павла Малахова из Кемеровской области, заслужив приз «За лучшую технику».

На чемпионате страны получил травму — разрыв коленной связки. Полтора года восстанавливался. Вернулся. И вот, получилось выиграть. В дальнейших планах — хорошо подготовиться и выступить в чемпионатах УрФО и России. — рассказал победитель Всероссийского турнира по дзюдо на Кубок губернатора Челябинской области Евгений Волосников.

В полутяжелом весе сильнейшим стал Филипп Кононеко, который эффектным броском победил Дмитрия Довнаея из Ханты-Мансийского АО. Также в активе южноуральцев три серебряные и пять бронзовых медалей. Как итог — 19-я подряд победа.