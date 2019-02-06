/ «Уральский пельмень» Андрей Рожков восхитился подготовкой дзюдоистов в Челябинске

Шоумен назвал центр подготовки «мужским» и «правильным».

В эти выходные в Челябинске, в центре олимпийской подготовки по дзюдо имени Миллера состоялось первенство Уральского федерального округа среди молодежи. Состязания стали отборочными и завершились триумфом челябинских дзюдоистов. В их активе аж 19 медалей, из которых 4 золотых, 3 серебряных и 12 бронзовых.

Одним из гостей турнира стал знаменитый КВН-щик и юморист, участник команды «Уральские пельмени» Андрей Рожков. Шоумен, который является вице-президентом Федерации дзюдо «Урал — Западная Сибирь», впервые посетил центр подготовки имени Миллера и назвал его «правильным».

Самые лучшие годы жизни отданы этому прекрасному виду спорта. Дзюдо помогало в разные годы сохранить достоинство, постоять за себя, поставить в коллективе. Юмор присутствует в дзюдо. Когда выходишь на тататми, юмор надо отложить в сторонку, а за ковром, в общении всегда полезно сбросить напряжение. Я у вас здесь в первый раз. Мне кажется, у центра очень правильная форма. Я его себе таким и представлял. У нас такого нет, но надеемся, что скоро появится. — отметил Андрей Рожков.

Соревнования молодых дзюдоистов стали отборочными на первенство России, которое пройдет в столице УрФО, Екатеринбурге, в марте этого года. Как отметил директор центра подготовки имени Миллера Валерий Ширшиков, то, что первые соревнования в году проходят в Челябинске, является очень важным и радостным моментом, а сам февраль для дзюдо будет насыщенным месяцем.

Серьезные задачи решают регионы, представители которых прибыли в количестве 184 человек. Поэтому как начало будет заложено, так и весь год будет проведен. Здесь старт, отбор на первенство Росии до 23-х лет, который будет проходить в марте в Екатеринбурге, поэтому результат очень важен спортсменам. От того, каким он будет, в течение года будут выполнены планы тренера, поставленные на 2019 год. — рассказал сайту «Первый областной» Валерий Ширшиков.

«Золото» у хозяев состязаний завоевали Алексей Карманов, Никита Кириллов, Глеб Ананьин и Виктория Соколова. В финале она одолела победительницу юниорского первенства России Дину Гизатулину, которая выступала не в своей, а в более тяжелой категории. Сама Дина Гизатулина надеется, что 2019 год станет таким же плодотворным, как и прошлый.

Отметим, что февраль — насыщенный месяц для челябинского дзюдо. 20-го числа будет традиционный турнир памяти СОБРовцев, погибших при исполнении служебных обязанностей, а уже на следующий день состоится Кубок губернатора.