Боксеры Челябинска выиграли командный зачет чемпионата области

Турнир собрал 70 участников из 8 городов региона

В Челябинске завершился чемпионат области по боксу, победителями которого в командном зачете стали хозяева ринга. В активе победителей 8 золотых медалей из 13 возможных. Особенностью нынешнего чемпионата Челябинской области по боксу стало участие в нем практически всех лидеров южноуральской сборной.

Больших неожиданностей турнир не преподнес — в нем победили те, кто и должен был, если учесть их титулы и регалии. Но приятно удивил и уровень бокса, который продемонстрировали участники чемпионата области. Внимательно наблюдавший за финальными боями Заслуженный тренер России Федор Шарафисламов отметил, что общий уровень боксеров в регионе заметно вырос. Возможно, именно поэтому большинстве боев получились такими зрелищными и упорными.

«Посмотреть здесь его на кого, действительно состав участников чемпионата области получился очень хорошим. Ребятам нужна соревновательная практика и они ее получили. Сложно выделять кого-то персонально. Лично мне понравился уровень бокса, который показал здесь Максим Стахеев. Парень сильный и талантливый, становился призером чемпионата страны, победителем российских и международных турниров. Думаю, он и в нынешнем году на ЧР-2023 сможет показать хороший результат», — считает Федор Шарафисламов.

Кстати, о Стахееве. Для него прошедший турнир стал легкой прогулкой. Увы, но Никита Ефремов из Миасса не смог составить серьезную конкуренцию лидеру южноуральской команды в весе до 51 кг.

Подтвердили свои чемпионские амбиции и другие боксеры Челябинской области, которые входят в расширенный состав национальной сборной. Так, завоевали золотые медали Тамерлан Касымов (67 кг) и Мухаммаджон Махмадшоев (71 кг). Последний из них в красивом стиле победил Александра Лузина. Их поединок стал украшением турнира.

Чемпионат Челябинской области по боксу. ДС «Динамо» (30 марта — 1 апреля). Победители соревнований:

48 кг — Дмитрий Калмыков (Трехгорный)

51 кг — Максим Стахеев (Челябинск)

54 кг — Никита Якушев (Челябинск)

57 кг — Денис Лебединский (Челябинск)

60 кг — Амат Искаков (Магнитогорск)

63,5 кг — Артем Шефер (Миасс)

67 кг — Тамерлан Касымов (Челябинск)

71 кг — Мухаммаджон Махмадшоев (Челябинск)

75 кг — Илья Симонов (Челябинск)

80 кг — Марат Гатиятуллин (Челябинск)

86 кг — Кирилл Плишкин (Копейск)

92 кг — Данила Петров (Челябинск)

+92 кг — Данил Статов (Миасс)

Отметим, что чемпионат области служил основой для формирования сборной Челябинской области. Ближайшие старты для лидеров команды — чемпионат России среди студентов (9-16 апреля, Санкт-Петербург) и чемпионат УрФО (Екатеринбург, начало июня).



