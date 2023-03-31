Определились все финалисты чемпионата Челябинской области по боксу

В турнире принимают участие 70 спортсменов из 8 городов

В челябинском ДС «Динамо» подходит к завершению чемпионат Челябинской области по боксу, в котором представлены 70 спортсменов из 8 городов. Сегодня, 31 марта, определились финалисты турнира во всех 11 мужских весовых категориях, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Эти соревнования служат основой для формирования сборной региона для участия в чемпионате УрФО. Впрочем, главная задача для спортсменов и тренеров — получить необходимую практику при подготовке к более ответственным стартам.

В этом году областной чемпионат получился как никогда представительным. Мало того, что в нем заявились призеры чемпионатов страны и всероссийских турниров (Тамерлан Касымов, Виталий Котов, Александр Лузин и другие), так и общее количество участников для регионального турнира получилось многочисленным.

«Я совсем недавно вернулся из Омска с аналогичных соревнований. Там тоже проходил областной чемпионат, на котором я выступал в качестве технического делегата. И меня удивило, что там на турнире выступило 17 спортсменов. А здесь 70! Чувствуете, разницу, да? Приятно видеть, что в Челябинской области бокс успешно развивается, в том числе и массово», — отметил Заслуженный тренер России, Почетный гражданин города Копейска Петр Галкин.

Приятно удивили и сами поединки. В ряде весовых категорий полуфиналы получились очень зрелищными и бескомпромиссными. Особенно интригующей обещает быть борьба за чемпионство в весе до 67 кг. За выход в финал чемпион России среди студентов пусть и не без проблем, но разобрался со своим оппонентом. И в решающем бою за золото ему будет противостоять показавший себя с лучшей стороны Сергей Мальцев из Миасса.

«Наш спортклуб здесь представляет 5 боксеров. И в целом, пока я рад тому, как они боксируют. Но дождемся финалов, после них и можно будет подвести итоги турнира», — отметил руководитель спортклуба «Санта» Сергей Примаков.

Завтра, 1 апреля, во ДС «Динамо» (ул. Коммуны, 98) состоятся финальные поединки. Начало соревнований — в 12:00 (вход свободный).