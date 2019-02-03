/ Шайба разбила лицо болельщице на «южноуральском дерби»

Спортивный снаряд улетел на трибуны.

Матч, порадовавший болельщиков «Трактора» результатом, плачевно завершился для зрительницы, смотревшей за дерби с трибун. Во время первого периода шайбу мощным ударом отправили за пределы площадки. Она улетела в сектор D и попала в лицо болельщице. Девушке сразу оказали первую помощь.

Девушке на хоккее шайба в кровь разбила лицо. Фельдшер моментально подбежал. Увели в медпункт. Дерби не щадит никого. — рассказал сайту «Первый областной» редактор радио «Business FM Челябинск» Андрей Фролов.

Напомним, в четвертом матче «южноуральского дерби» победа осталась за «Трактором». «Черно-белые» обыграли «Металлург» со счетом 3:1. Следующим соперником «Трактора» станет финский «Йокерит». Прямую трансляцию игры смотрите 4 февраля на телеканале ОТВ и на сайте 1obl.tv и 1obl.ru.