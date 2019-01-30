/ «Трактор» начинает пятиматчевую домашнюю серию игрой с «Витязем»

Подмосковная команда не может выиграть в Челябинске с 2012 года.

Челябинский «Трактор» сегодня, 30 января, начинает затяжную пятиматчевую серию домашних игр. В первой из них в гости к «черно-белым» приедет подмосковный «Витязь».

Команды встретятся второй раз в сезоне. Последний матч между «Трактором» и «Витязем» состоялся 14 ноября в подмосковном Подольске и закончился победой «Трактора» в овертайме со счетом 4:3. Всего между собой команды провели 20 игр в чемпионатах КХЛ. 12 побед за «Трактором», 8 — за «Витязем».

Отметим, подопечные Алексея Тертышного по-прежнему занимают восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Челябинцы обеспечили себе солидный отрыв от ближайших преследователей и имеют в активе 53 балла в 53 играх.

«Витязь» находится на седьмой строчке в Западной конференции КХЛ и имеет все шансы выйти в плей-офф. В прошлом матче подмосковный коллектив проиграл «Северстали», однако это поражение пока никак не сказалось на положении команды, в активе которой 57 очков в 53 играх. Добавим, «Витязь» не выигрывает в Челябинске с 2012 года.

Встреча состоится сегодня, 30 января. Начало игры — в 19:00 по челябинскому времени. Прямую трансляцию игры смотрите на телеканале ОТВ и на сайте 1obl.tv. Текстовая трансляция противостояния будет доступна на сайте 1obl.ru.