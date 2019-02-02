/ «Трактор» одержал важнейшую победу в «южноуральском дерби». Фоторепортаж

Челябинцы обыграли принципиального соперника и увеличили свои шансы на попадание в плей-офф.

Победу в четвертом матче «южноуральского дерби» этого сезона одержал челябинский «Трактор». На своем льду «черно-белые» обыграли принципиального соперника — магнитогорский «Металлург», который в свою очередь проиграл третий матч подряд.

В первом периоде «Трактор» забил две шайбы. Сначала Александр Бергстрем открыл счет, а затем Виталий Кравцов удвоил преимущество «черно-белых». Отметим, что для молодого форварда челябинцев этот гол стал первым впервые после возвращения с молодежного чемпионата мира.

Второй период начался с замены вратаря у «Металлурга». Вместо Василия Кошечкина вышел Артем Загидулин. Сама двадцатимутка также была богата на забитые голы. Сначала Сергей Мозякин броском с неудобной руки «пробил» Василия Демченко, сократив отставание «Металлурга». На гол лидера «сталеваров» челябинцы ответили в конце периода. Александр Шаров после красивого паса от Антона Глинкина вновь установил преимущество хозяев в две шайбы.

А вот третий период получился безголовым. Гости пытались провести финальный штурм ворот Василия Демченко, но хоккеисты «Трактора» хорошо отыграли в обороне, не дав «Металлургу» забить.

Отметим, что сегодня первый матч за основную команду после травмы провел нападающий «Трактора» Артем Пеньковский. Форвард не отметился результативными действиями во время игры, но после матча вышел на лед вместе с дочкой и поприветствовал болельщиков челябинской команды.

Следующий матч челябинцы проведут во вторник, 4 февраля. Соперником «Трактора» станет финский «Йокерит». Прямую трансляцию игры смотрите на телеканале ОТВ и на сайте 1obl.tv и 1obl.ru.

«Трактор» (Челябинск) — «Металлург» (Магнитогорск) 3:1 (2:0; 1:1; 0:0)

Голы:

5:07. Александр Бергстрем, «Трактор» 1:0

18:26. Виталий Кравцов, «Трактор», 2:0

27:50. Сергей Мозякин, «Металлург», 2:1

35:34. Александр Шаров, «Трактор», 3:1

Статистика матча: Броски: 39−66; Броски в створ: 24−39; Голы: 3−1; Вбрасывания: 26−39; Блокированные броски: 15−6; Силовые приемы: 9−16; Время в атаке: 10:28—14:43; Штраф: 6−6.

Нарезка голов и лучших моментов игры: