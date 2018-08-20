/ Победители суперфиналов чемпионата России по шахматам получат автомобили

Соревнования пройдут в Сатке.

Финалы 71 чемпионата России среди мужчин и 68 чемпионата России среди женщин по шахматам пройдут в Сатке. Организаторами выступают Российская шахматная федерация, фонд Елены и Геннадия Тимченко и правительство Челябинской области.

Нынешние Суперфиналы чемпионатов России соберут сильный и представительный состав. В них примут участие сразу восемь шахматистов — членов национальной сборной России. Среди них — Никита Витюгов, Даниил Дубов и Дмитрий Яковенко выступят в мужском турнире, а Александра Костенюк, Ольга Гиря, Валентина Гунина, Александра Горячкина и Наталья Погонина — в женском. — говорится в пресс-релизе министерства спорта.

Суперфиналы проходят в рамках программы «Шахматы в музеях». Во время соревнований будет доступна выставка живописца Гелия Коржева, которая будет включать в себя эскизы, этюды и графику из архива семьи художника. Также пройдёт день социальной программы, во время которого шахматисты проведут сеанс одновременной игры.

Соревнования пройдут с 24 августа по 6 сентября. Призовой фонд турниров составит 9 миллионов рублей, кроме того, победители получат в подарок автомобиль.