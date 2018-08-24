/ Челябинец показал редкую коллекцию автомобилей. Фото

Полсотни раритетных машин собраны за 15 лет.

Мужчина и его товарищ собрали в Челябинске раритетные автомобили прошлого века. Одним из самых ценных экземпляров оказалась представительница французского автопрома — машина «La Licorne» 1932 года выпуска. Транспортировали редкий экземпляр на Южный Урал из Испании. Здесь же антиквариат преобразился, под капотом заработал мотор.

Мы вкладывали сюда душу, нервы и средства. Делали это для души. Здесь собрано около 50 машин, они находятся на разных стадиях собранности. Есть готовые, в которые можно сесть и поехать, а есть машины под проекты. Разыскиваем по всей стране такие машины. Чаще всего их сдают на металлолом и получает несколько тысяч рублей. Чтобы воссоздать такую машину, надо много сил и средств. Для меня это жизнь. — рассказала сайту «Первый областной» Станислав Иванов.

В коллекции челябинцев всего полсотни отечественных и иностранных автомобилей. Чтобы собрать их, у мужчин ушло 15 лет. Среди них Buick 1936 года, ГАЗ М-1, линейка военных автомобилей и мотоциклов, машины мирного времени. Все экземпляры представлены в мастерской по адресу Товарный двор, 14.