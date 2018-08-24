Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
68.53 +0.91 79.25 +1.05
Челябинск
сейчас
 
+12 °C
завтра
 
+12 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Челябинец показал редкую коллекцию автомобилей. Фото

Челябинец показал редкую коллекцию автомобилей. Фото

Полсотни раритетных машин собраны за 15 лет.
сегодня в 07:25
  |  Общество

Мужчина и его товарищ собрали в Челябинске раритетные автомобили прошлого века. Одним из самых ценных экземпляров оказалась представительница французского автопрома — машина «La Licorne» 1932 года выпуска. Транспортировали редкий экземпляр на Южный Урал из Испании. Здесь же антиквариат преобразился, под капотом заработал мотор.

Мы вкладывали сюда душу, нервы и средства. Делали это для души. Здесь собрано около 50 машин, они находятся на разных стадиях собранности. Есть готовые, в которые можно сесть и поехать, а есть машины под проекты. Разыскиваем по всей стране такие машины. Чаще всего их сдают на металлолом и получает несколько тысяч рублей. Чтобы воссоздать такую машину, надо много сил и средств. Для меня это жизнь. — рассказала сайту «Первый областной» Станислав Иванов.

В коллекции челябинцев всего полсотни отечественных и иностранных автомобилей. Чтобы собрать их, у мужчин ушло 15 лет. Среди них Buick 1936 года, ГАЗ М-1, линейка военных автомобилей и мотоциклов, машины мирного времени. Все экземпляры представлены в мастерской по адресу Товарный двор, 14.

Общество
Проезжую часть оградят от автомобилей на улице Доватора
вчера в 17:35
Проезжую часть оградят от автомобилей на улице Доватора
Спорт
Победители суперфиналов чемпионата России по шахматам получат автомобили
20.08.2018
Победители суперфиналов чемпионата России по шахматам получат автомобили
Происшествия
Пассажира ВАЗ-2110 зажало в салоне автомобиля в Чебаркуле
19.08.2018
Пассажира ВАЗ-2110 зажало в салоне автомобиля в Чебаркуле
Происшествия
«Взлетевшая» рельса пробила автомобилисту голову в Магнитогорске
13.08.2018
«Взлетевшая» рельса пробила автомобилисту голову в Магнитогорске
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Хоккей
Челябинский «Трактор» уступил хозяевам Мемориала Ромазана в матче открытия
сегодня в 09:26
Челябинский «Трактор» уступил хозяевам Мемориала Ромазана в матче открытия
Общество
Техника Ростсельмаш стала еще доступнее
сегодня в 09:15
Техника Ростсельмаш стала еще доступнее
Общество
Челябинец показал редкую коллекцию автомобилей. Фото
сегодня в 07:25
Челябинец показал редкую коллекцию автомобилей. Фото
Спорт
«Сибирь» обыграла нижегородское «Торпедо»
вчера в 18:06
«Сибирь» обыграла нижегородское «Торпедо»
Общество
Лихач, устроивший смертельную аварию с БМВ, встретится с потерпевшими в суде
вчера в 18:02
Лихач, устроивший смертельную аварию с БМВ, встретится с потерпевшими в суде
Происшествия
«Мы испытали шок». Пассажирка горящего на ходу автобуса рассказала, что творилось внутри
вчера в 17:55
«Мы испытали шок». Пассажирка горящего на ходу автобуса рассказала, что творилось внутри
Общество
Проезжую часть оградят от автомобилей на улице Доватора
вчера в 17:35
Проезжую часть оградят от автомобилей на улице Доватора
Происшествия
Магнитогорец сломал нос автомобилисту и стал подозреваемым в 4 преступлениях
вчера в 17:22
Магнитогорец сломал нос автомобилисту и стал подозреваемым в 4 преступлениях
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6