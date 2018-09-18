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/ Молодые специалисты расскажут о привилегиях участия в «Евроскиллс» на 1obl.tv

Молодые специалисты расскажут о привилегиях участия в «Евроскиллс» на 1obl.tv

Три южноуральца отправляются на чемпионат по профессиональному мастерству.
сегодня в 15:40
  |  Общество

Три южноуральских специалиста по мерчендайзингу, мехатронике и веб-дизайну и разработке вошли в состав сборной России на «Евроскиллс-2018». Им предстоит доказать, что именно они профессиональнее других в своей дисциплине. Как рассказал координатор движения «Ворлдскиллс Россия» в Челябинской области Максим Малкин, даже простое участие становится отличным трамплином для молодых специалистов.

Первое, что они получат, это профессиональное признание, удовлетворение собственных амбиций, премиальные от президента, есть постановление по этому поводу, и премиальные со стороны губернатора Челябинской области. За такими ребятами охотятся работодатели, прямо на конкурсных площадках приглашают на работу. — прокомментировал сайту «Первый областной» Максим Малкин.

Что сами южноуральцы, отправляющиеся в Будапешт на чемпионат профессионального мастерства, думают о своем успехе, станет известно 19 сентября. Пресс-конференция с их участием состоится в стенах медиахолдинга ОТВ. Начало в 11:00.

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