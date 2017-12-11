/ Южноуральский боксер по очкам уступил в рейтинговом бою в полулегком весе

Сильнее Дениса Шафикова оказался соперник из Никарагуа.

В минувшие выходные южноуральский боксер Денис Шафиков по прозвищу «Чингисхан» уступил сопернику из Никарагуа - профессиональному спортсмену Рене Альварадо. Рейтинговый бой в первом легком весе состоялся в субботу в Лас-Вегасе, в США, и продлился 10 раундов. 32-летний боец проиграл по решению судей - 96:93, 94:95, 96:94.



Напомним, свой предыдущий бой южноуральский боксер по прозвищу Чингисхан провел в июне 2017 года, тогда Денис Шафиков потерпел спорное поражение по очкам от американца Роберта Истера-младшего. Сразу после этого титульного поединка Денис Шафиков решил перейти в более легкую весовую категорию, чтобы завоевать пояс Чемпиона мира уже в дивизионе первого легкого веса. Ранее спортсмен выступал в весовых категориях до 61,23 кг и 63,5 кг.