Сестры-двойняшки из Челябинска могут стать звездами боевых единоборств

16-летние Ева и Алекса Ставинчук побеждают в турнирах по самбо и ММА

Били, бьют и будут бить — примерно по такому принципу живут две челябинские сестры-двойняшки в Ленинском районе. Нет, они миролюбивые и никому не причиняют зла. Но становятся беспощадными к соперницам в октагоне. Знакомьтесь: это 16‑летние Алекса и Ева Ставинчук. Одна из них уже владеет титулом чемпионки мира по ММА, другая крушит всех и вся в самбо и дзюдо. Откуда у них такое желание заниматься боевыми единоборствами и чем они выделяются на общем фоне — узнавал наш корреспондент.

Алекса Ставинчук пишет стихи, рисует и делает игрушки

Эта история случилась года четыре назад. Старшеклассницы вызвали Алексу Ставчинук на «серьезный разговор». Сама девушка уже и не помнит, за что они хотели ее проучить. А может быть, просто решили показать свой нрав, как-то утвердить себя в кругу подруг.

Их было четыре, она одна. Разговора не получилось. 12‑летняя Алекса дала отпор, разбила одной из девушек нос. Еще раз подчеркнем: девочка была одна, соперниц — четыре и все они — на 2—3 года старше. Круто, да? Такой вот у нее характер и бойцовские качества. Не испугалась, а сама вышла из неравного боя победителем.

«Она в то время уже занималась ММА, показывала неплохие результаты, но до титула чемпионки России было еще далеко. Алекса мне сразу приглянулась, уже на первых тренировках было видно, что у нее крепкий характер, есть интерес и стремление стать крутой в этом виде спорта», — отмечает тренер спортклуба «Святой Георгий» Артем Танцура.

Сама Алекса неохотно вспоминает ту историю. Говорит: ну было и было, уже даже и не помнит, зачем старшеклассницы вызывали ее на разговор. Подумаешь — в Ленинском районе и не такие ситуации бывают! Иногда приходилось за подруг и на улице заступаться.

«Она в папу пошла, он раньше занимался боевыми единоборствами. И сама Алекса драчуньей росла, не давала себя никому в обиду. Энергия и эмоции бьют через край, надо было их направить в нужное русло. С супругом посоветовались и отдали ее в секцию. Она ее быстро затянула, попала к хорошему тренеру. В общем, очень рады тому, что приняли такое решение», — рассказывает мама спортсменок Илона Александровна.

Алекса говорит, что очень многое почерпнула, наблюдая за боями Федора Емельяненко. Он — ее кумир! Легендарный боец, сам не зная, поспособствовал тому, что у девочки появилась такая сильная любовь к ММА.

Впрочем, спустя время у нее появилось немало и других интересов. Алекса пишет стихи, а еще хорошо рисует и делает на заказ игрушки из плюша и полимерной глины. Всем этим она занимается в свободное от учебы в колледже время.

«Рисовать картины почти перестала, времени на это нет. Стихи пишу для себя, не для публикации. Никому их не показываю, это мой маленький секрет. А вообще в большей степени планирую развиваться в ММА. Один титул чемпионки мира у меня уже есть, хочу себя реализовать в спорте, добиться громких и ярких побед», — добавляет Алекса.

Ева Ставинчук ушла в единоборства из цирковой гимнастики и хочет стать тренером

Ева родилась на 5 минут позже Алексы. В смешанные боевые единоборства она пришла также позже, взяв пример с сестры. При этом и сейчас умудряется совмещать тренировки по самбо и дзюдо с ММА. Занятия по смешанным боевым единоборствам у Евы по вторникам, четвергам и субботам, а по самбо и дзюдо — каждый (!) день. Как она успевает — непонятно. А ведь раньше пробовала свои силы еще и в... цирковой гимнастике!

«Пожалуй, это не спорт, а некое искусство, в котором нужно показать силу, красоту и грацию — выполнить сложные упражнения на полотнах и других снарядах. Выступления воздушных гимнастов получаются очень зрелищными, их программа сочетает элементы акробатики, танцев и жонглирования. Все это требует не только физической силы, но и творческого подхода к выступлению», — объясняет Ева Ставинчук.

Впрочем, в этой цирковой гимнастике она надолго не задержалась. Зато получила хорошую базу, которая позволяет ей теперь проявлять себя в единоборствах. Ева Ставинчук неоднократно побеждала на региональных соревнованиях по самбо и дзюдо, успешно пробует себя в ММА.

«Она смотрела-смотрела на сестру и говорит нам: „Я тоже хочу ММА заниматься!“ Сходила пару раз на тренировку вместе с Алексой, так здесь и осталась. Хотя ей приходится непросто — занятия по самбо она тоже не хочет бросать», — говорит мама девочек.





С выбором профессии Ева Ставинчук уже определилась. Она учится в колледже на тренера. И следит за всеми видами спорта, ей нравится активный отдых и образ жизни. Как говорит сама спортсменка, она не может долго сидеть на месте, ей нужно постоянно чем-то заниматься.

Конкуренции у сестер нет и быть не может. Они радуются успехам друг друга, поддерживают во всем. И знают, что в реальном бою никогда не будут биться между собой. К счастью, у них есть небольшая разница в весовой категории.

«Ну, разве что в шутку на тренировке можем попихаться. У меня лучше получается борьба в партере, у Алексы — хорошая ударная техника. Поэтому если работаем в спарринге, то делимся своими наработками, даем советы, как лучше провести тот или иной прием», — говорит Ева.

Тренер спортсменок Артем Танцура видит в сестрах большой потенциал. Говорит, что обе больше предпочитают в боях борцовскую технику. Но иногда побеждают соперниц благодаря сильным и мощным ударам.

«Мне кажется, Ева чуть поспокойней, рассудительней. Алексу часто захватывают эмоции, она такая вся резкая и импульсивная. Но обе девочки не только талантливые, но и трудолюбивые. У них есть цель — быть лучшими во всем. Это очень хорошая черта для любого спортсмена. Запомните эти имена: Ева и Алекса Ставинчук — они могут стать звездами боевых единоборств не только в России, но и мире!» — подытожил тренер спортсменок Артем Танцура.

Фото автора и из личного архива семьи Ставинчук